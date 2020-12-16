МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) без единой динамики, свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 1,77%, до 5,99 доллара, "Новатэка" — на 1,65%, до 160,9 доллара. Бумаги "Лукойла" подешевели на 1,62%, до 70,4 доллара, "Газпрома" — подорожали на 2,97%, до 5,54 доллара, "Газпром нефти" — снизились в цене на 3,92%, до 22,05 доллара. Лондонский суд защитит права обманутых вкладчиков банка "Траст"

Цена бумаг "Норникеля" снизилась на 1,13%, до 31,61 доллара, "Северстали" — увеличилась на 0,18%, до 17,17 доллара, расписок НЛМК — выросла на 0,7%, до 28,8 доллара.

Расписки ВТБ увеличились в стоимости на 0,4%, до 1 доллара, Сбербанка — не изменились и остались на уровне в 15,6 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 1,69%, до 33,05 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" увеличилась на 1,44%, до 7,74 доллара, "Магнита" — снизилась на 1,14%, до 17,37 доллара. Цена расписок "Ленты" снизилась на 0,44%, до 3,42 доллара.

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