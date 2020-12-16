МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Рубль в среду вечером стабилен против доллара и в снижается к евро, отыгрывая курсовую динамику форекса, следует из данных Московской биржи.

Повышение рынка нефти, некоторых "развивающихся валют" и фондовых рынков не дают рублю существенно корректироваться вниз.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.58 мск снижался на 1 копейку, до 73,38 рубля, курс евро рос на 5 копеек, до 89,29 рубля, следует из данных Мосбиржи. Рубль снижается к доллару и евро на фоне приостановки роста нефти

РУБЛЬ – ПРИОРМОЗИЛ

Российская валюта стабильна вечером против доллара и снижается к евро, отыгрывая курсовую динамику форекса. Европейская валюта укрепляется на 0,2%, до 1,2172 доллара и в среду обновила максимум с апреля 2018 года, поднявшись до 1,2212 доллара.

Инвесторы обращают внимание на опубликованную ранее в ходе торгов статистику. Так, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в декабре вырос до 49,8 пункта с ноябрьских 45,3 пункта, прогноз составлял только 45,8 пункта. Композитные PMI Германии и Франции также оказались лучше прогнозов.

Кроме того, профицит торгового баланса еврозоны в октябре неожиданно вырос — до 30 миллиардов евро с 24,8 миллиарда в сентябре. Эксперты ожидали, напротив, снижения профицита до 22 миллиардов евро.

Рынок нефти удерживает курс рубля от более глубокой коррекции вниз. Так, стоимость фьючерсов на сорт марки Brent повышается вечером на 0,4%, до 50,97 доллара за баррель. Участники рынка отыгрывают данные минэнерго США, зафиксировавшего снижение на прошлой неделе запасов нефти на 3,1 миллиона баррелей, или на 0,6%, до 500,1 миллиона баррелей. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения показателя только на 1,94 миллиона баррелей. "Неправильный" декабрь. Почему не верят в долгий рост рубля

При этом преобладание позитивной динамики западных фондовых индексов и повышение некоторых "развивающихся валют" также поддерживает рубль. Инвесторы ожидают итогов заседание Федрезерва США (22.00 мск). Предполагается, что регулятор сохранит базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, а также обновит экономические прогнозы.

В итоге, евро прибавляют к рублю в пределах 0,1%. Рублевая цена нефти колеблется около 3,75 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Доллар сохраняет позиции в диапазоне 73-75 рублей, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. Байден рвется к власти. Что ждет наши долларовые сбережения

"В случае улучшения внешнего фона, до конца недели американская валюта может вновь протестировать нижнюю границу данного коридора, выступающую ближайшей поддержкой. Если же долларовым "медведям" удастся закрепиться ниже 73 рублей, это будет сигнализировать о вероятности дальнейшего снижения и возможности достижения уровня 70 рублей за доллар", — добавил он.

В четверг ожидаются колебания курса в пределах 73,2-73,8 рубля за доллар, оценивает перспективы Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".

"Евро растет чуть более уверенно в связи с позитивной динамикой на международном межбанковском рынке. Выход европейской валюты на уровень 90 рублей может состояться до конца этой сессии либо уже на следующей", — оценил ситуацию он.

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