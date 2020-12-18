МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Цены на нефть в пятницу вечером продолжают расти примерно на 1% на продолжающемся "вакцинном оптимизме", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.20 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,91%, до 51,97 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 0,99%, до 48,84 доллара за баррель.

Цены на нефть демонстрируют уверенный рост начиная с начала недели, увеличившись уже более чем на 4% по обеим маркам. К пятнице "черное золото" подорожало на максимумов с начала марта, а стоимость марки Brent несколькими минутами ранее превысила 52 доллара за баррель. Цена нефти Brent превысила $52 впервые с 5 марта

Оптимизм "быков" обусловлен главным образом началом применения вакцин от коронавируса. Так, в США началось использование вакцины производства компании Pfizer. Ненасытный Китай: экспортеры вступают в битву за нефтяной рынок страны

Также появились сообщения о том, что республиканцы и демократы в США завершают переговоры о программе дополнительного впрыска денег в экономику с суммой финансирования в 900 миллиардов долларов.

"Мы видим дальнейшее расширение аппетита к риску, которое, вероятно, будет обусловлено возможным соглашением в США о стимулировании и продолжающимся потоком благоприятных новостей о вакцинах от коронавируса", — отметил агентству Рейтер президент Ritterbusch and Associates Джим Ритербуш (Jim Riterbusch).

Рынки также обратили внимание и на статистику компании Baker Hughes. Согласно данным компании, за неделю, завершившуюся 18 декабря, число действующих нефтяных буровых установок в США поднялось на пять, до 263 агрегатов.

Читайте также:

Россияне ждут роста курса доллара почти до 82 рублей