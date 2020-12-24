МОСКВА, 24 дек — Dow Jones. Фьючерсы на нефть WTI по итогам торгов в среду резко выросли на фоне данных Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США о сокращении запасов нефти в США. Кроме того, благоприятная геополитическая ситуация, похоже, устранила возможные препятствия для роста спроса на энергоносители в дальнейшем. Биржи США закрылись разнонаправленно

Согласно отчету EIA, на неделе 12-18 декабря запасы нефти сократились на 562 000 баррелей. По данным Американского института нефти (API), которые были опубликованы во вторник вечером, запасы нефти в США увеличились на 2,7 млн баррелей. Расхождения в данных API и EIA не являются чем-то необычным, и инвесторы предпочитают ориентироваться на официальный отчет EIA.

Согласно отчету EIA, запасы нефти в терминале Кушинга (штат Оклахома) за неделю снизились на 26 000 баррелей. Запасы бензина снизились на 1,125 млн баррелей, а дистиллятов – на 2,325 млн баррелей.

Между тем британская газета The Sun сообщила о том, что сделка по Brexit может быть заключена уже в среду или в канун Рождества, что поддержало надежды на то, что разрушительных последствий жесткого Brexit все же удастся избежать.

“Вероятность заключения сделки по Brexit, а также того, что потребители получат немного денег в рамках законопроекта о помощи на фоне COVID, повышают настроения на рынке", — отметил старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

Президент США Дональд Трамп во вторник раскритиковал законопроект о выделении 900 млрд долларов на стимулирование в условиях пандемии коронавируса, утвержденный Конгрессом. Трамп призвал законодателей увеличить размер прямых выплат американцам с 600 долларов до 2000 долларов на человека.

Цены на нефть в среду восстанавливались после обвала, спровоцированного обеспокоенностью, связанной с выявлением нового более заразного штамма коронавируса. Инвесторы опасались, что рост заболеваемости COVID приведет к новым глобальным локдаунам и подорвет спрос на энергоносители.

Эти опасения немного утихли, когда появились признаки ослабления ограничений транспортного сообщения с Великобританией, где новый штамм стал причиной резкого роста числа зараженных.

Власти Франции сняли запрет на пересечение границы с Великобританией. Теперь водители могут въезжать во Францию на автомобилях по туннелю или на пароме. При этом они должны предъявлять отрицательный результат анализа на коронавирус.

"Восстановление транспортного сообщения и предоставление людям возможности пересекать границу между двумя странами является позитивным сигналом, однако требование предъявлять результаты анализа ограничит поездки", — отметила Луиза Диксон из Rystad Energy.

Февральские фьючерсы на нефть WTI по итогам торгов в среду выросли на 1,10 доллара (2,3%) до 48,12 доллара за баррель после падения на 2% во вторник.

Февральские фьючерсы на нефть Brent подорожали на 1,12 доллара (2,2%) до 51,20 доллара за баррель после падения на 1,6% на предыдущей сессии.

Согласно данным FactSet, наиболее активно торгующиеся фьючерсы на нефть WTI могут завершить неделю с понижением на 2,5%, а контракты на Brent – с понижением на 2,1%.

— Автор Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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