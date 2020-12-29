МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Оценка перспектив на будущий год на рынке нефти стала менее оптимистичной, пишет газета "Известия" со ссылкой на мнения аналитиков. Цены на нефть снизились

Декабрьские прогнозы о 60 долларов за баррель изменились в сторону понижения — в среднем до отметки в 55 долларов. Ряд специалистов считают, что в I квартале 2021 года цены на нефть упадут до 30 долларов за баррель.

По словам ведущего аналитика QBF Олега Богданова, в Европе, США и других странах снова начали вводить ограничения и объявлять локдауны, также ухудшила общую ситуацию информация о мутации коронавируса в Великобритании.

"Цены на нефть снова начали падать. Думаю, что в I квартале следующего года мы столкнемся с развитием негативного сценария на мировых рынках. Риски вырастут, рынки активов пойдут вниз, в том числе и нефть. Можно предположить, что цены снова быстро упадут к уровню $30–35 за баррель", — считает эксперт.

В свою очередь, управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева отметила, что в ближайшие шесть-семь месяцев факторов, которые оказывают влияние на краткосрочные позиции цен на нефть, будет немало, хоть и пандемия будет задавать тон. При этом, по ее мнению, цены немногим будут отличаться от текущих.

Президент Российского независимого топливного союза Павел Баженов прогнозирует, что, скорее всего, мировые котировки будут находиться в диапазоне 45–50 долларов за баррель.

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