МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром умеренно растут, данные Американского института нефти (API) о значительном снижении её запасов в США за неделю позитивны для котировок, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США растеряли прирост

По состоянию на 7.21 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,35%, до 51,41 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,52%, до 48,25 доллара за баррель. Февральский фьючерс на Brent при этом дорожал на 0,39%, до 51,29 доллара за баррель.

В ночь на среду API сообщил о снижении запасов нефти в США за рабочую неделю, закончившуюся 25 декабря, на 4,8 миллиона баррелей.

Продолжает поддерживать котировки нефти и слабый доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) по-прежнему остается на минимальном уровне с начала позапрошлого года, опустившись ниже 90 пунктов. Более слабый доллар делает нефть доступнее при ее покупке в другой валюте.

"Цены на нефть продолжают получать поддержку от слабого доллара и наконец ночью обрели друга в лице данных о запасах API. Этим утром Американский институт нефти сообщил о более значительном снижении запасов нефти по сравнению с прогнозами за неделю по 25 декабря", — цитирует агентство Рейтер мнение старшего стратега по мировым рынкам Axi Стивена Иннеса (Stephen Innes).

Официальные данные министерства энергетики США о запасах нефти в стране будут опубликованы вечером. По оценке аналитиков, ведомство сообщит о снижении показателя на 2,6 миллиона баррелей. Эта неделя тем самым может стать третьей подряд, когда происходило снижение запасов, после роста на 15 миллионов баррелей (за неделю по 4 декабря).

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