МОСКВА, 31 дек — Dow Jones. Фьючерсы на нефть в среду выросли в цене после того, как в течение дня колебались между ростом и снижением на фоне выхода данных, согласно которым запасы нефти в США на прошлой неделе сократились сильнее, чем ожидалось. Биржевые индексы США умеренно выросли на оптимизме по экономике

Февральские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX закрылись с повышением на 40 центов, или на 0,8%, по 48,40 доллара США за баррель. Февральские контракты на нефть Brent на ICE Futures Europe подорожали на 25 центов, или на 0,5%, до 51,34 доллара за баррель.

Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США в среду сообщило, что запасы нефти на неделе 19-25 декабря уменьшились на 6,1 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали падения запасов на 3,8 млн баррелей, тогда как Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о падении запасов на 4,8 млн баррелей.

Нефтяные котировки получили поддержку после выхода отчета EIA, однако затем частично растеряли прирост. В условиях низкого объема торгов в предпоследний торговый день 2020 года и поступающих "противоречивых новостей" цены на нефть были подвержены волатильности, заявил Фил Флинн, аналитик Price Futures Group. В пятницу рынки будут закрыты в связи с празднованием Нового года.

Инвесторы позитивно оценили данные по запасам, которые также указали на сокращение запасов бензина, наблюдаемое уже вторую неделю подряд, в сочетании с сильным восстановлением спроса, однако потенциал роста цен был ограничен сообщениями о выявлении в штате Колорадо более заразного штамма коронавируса, сказал Флинн. Золото растет в цене на слабом долларе

Эксперт отметил, что нефтяные котировки продемонстрировали кратковременный рост после новостей о том, что США перебросили на Ближний Восток стратегические бомбардировщики B-52 на фоне обострения напряженности в отношениях с Ираном.

Кроме того, в EIA сообщили, что запасы бензина в США за отчетный период сократились на 1,2 млн баррелей, а запасы дистиллятов упали на 3,1 млн баррелей. Опрошенные S&P Global Platts аналитики ожидали роста запасов бензина на 2,3 млн баррелей и увеличения запасов дистиллятов на 1,3 млн баррелей.

Цены на нефть практически никак не отреагировали на данные нефтесервисной компании Baker Hughes, согласно которым число действующих нефтяных буровых установок в США на текущей неделе выросло на 3 единицы, до 267.

Котировки также получили поддержку в связи с ослаблением доллара. Индекс доллара ICE, отслеживающий стоимость американской валюты против корзины из 6 других основных валют, снизился на 0,3%. Ослабление доллара обычно позитивно влияет на цены на сырьевые товары, поскольку они становятся более привлекательными для держателей других валют.

Февральские фьючерсы на природный газ снизились на 0,9%, до 2,422 доллара за млн БТЕ.

Январские фьючерсы на бензин закрылись с повышением на 1,7%, по 1,412 доллара за галлон, а январские контракты на печное топливо выросли в цене на 0,2% до 1,412 доллара за галлон.

— Автор William Watts; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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