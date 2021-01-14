МОСКВА, 14 янв — Dow Jones. Фьючерсы на нефть WTI в среду закрылись снижением, положив конец продолжавшемуся шесть дней тренду роста, на фоне укрепления доллара США и превысившего ожидания роста запасов бензина и дистиллятов. Биржевые индексы США закрылись разнонаправленно на импичменте Трампу

Февральские фьючерсы на нефть WTI по итогам торгов на NYMEX подешевели на 0,6% до 52,91 доллара за баррель. Согласно данным Dow Jones Market Data, прерванный шестидневный тренд роста котировок на эту нефть был самым длинным с мая прошлого года.

Мартовские фьючерсы на нефть Brent на ICE подешевели на 0,9% до 56,06 доллара за баррель. Во вторник оба сорта нефти завершили торги на самых высоких отметках с 21 февраля.

"Спад произошел сразу после того, как цены на WTI достигли максимума примерно за год, что могло подтолкнуть некоторых игроков к тому, чтобы зафиксировать прибыль, — отмечает старший аналитик OANDA Крейг Эрлам. – Нефтяные рынки по-прежнему уязвимы для краткосрочных рисков. COVID продолжает создавать проблемы во многих странах, а это означает, что ограничения, вероятно, будут действовать дольше".

Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США сообщило в среду о падении запасов нефти на 3,2 млн баррелей на прошлой неделе. Это ниже прогноза опрошенных S&P Global Platts аналитиков, предполагавших снижение запасов на 3,8 млн баррелей, а также ниже снижения на 5,8 млн, заявленного во вторник Американским институтом нефти (API).

Согласно EIA, запасы бензина выросли на 4,4 млн баррелей, а запасы дистиллятов – на 4,8 млн баррелей. Аналитики S&P Global Platts предполагали рост запасов бензина и дистиллятов на 3,2 и a 2,8 млн баррелей соответственно.

Общий тренд как для запасов, так и для добычи нефти "остается понижательным", говорит Фил Флинн, аналитик Price Futures Group. “Рынок нефти по-прежнему движется к нашему краткосрочному целевому уровню 55 долларов. И хотя возможен откат с этой отметки, летом, цены продолжат расти”, – отмечает он.

Доллар США в среду чувствовал себя более уверенно. Индекс доллара ICE, оценивающий американскую валюту против корзины шести других ведущих валют, вырос на 0,3%. В 2020 году доллар США существенно упал и продолжал снижение в январе текущего года, торгуясь на уровнях, которые последний раз наблюдались в апреле 2018 года. Динамика цен на сырьевые товары имеет обратную корреляцию с динамикой доллара.

Февральские фьючерсы на бензин упали на 0,3% до 1,5488 доллара за галлон, а февральские контракты на печное топливо выросли в цене на 0,1% до 1,5989 доллара за галлон.

— Перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

Читайте также:

Европейские биржи в основном выросли на внутренней статистике