МОСКВА, 20 янв – ПРАЙМ. Продажи валюты в больших объемах, чем обычно, обуславливаются спросом на доллары, евро и другие валюты среди физических лиц. Как правило, это происходит в периоды, когда предприятиям необходим больший объем рублей для выплаты налогов — обычно это случается в конце месяца. Об этом рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов. Эксперт объяснил, какая валюта выгоднее

"Просто так" банки не "сбрасывают" валюту – это может быть обусловлено необходимостью для клиентов или выгодным курсом, когда банк проводит операции для пополнения своих резервов", — уточняет эксперт.

На российском внутреннем рынке только уполномоченные банки имеют право покупать и продавать валюту в интересах своих клиентов – если предприятиям необходимо проводить платежи в иностранной валюте, а также для продажи валюты физическим лицам.

"Для этих целей банки закупают валюту, а затем, по поручению своих клиентов проводят необходимые платежи (для обеспечения внешнеторгового оборота). Кроме того, банки обязаны соблюдать определенный лимит в валюте, который установлен Центробанком России", — резюмировал Иванов.

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