2021-01-20T02:02:00+03:00
2021-01-20T02:02:04+03:00
2021-01-20T02:02:00+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210120/832843871.html
Специалист пояснил, почему банки "скидывают" валюту
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Продажи валюты в больших объемах, чем обычно, обуславливаются спросом на доллары, евро и другие валюты среди физических лиц. Как правило, это происходит в периоды, когда... ПРАЙМ, 20.01.2021
продажа валюты, рубли, валютная выручка, банк, налоги, валюта, новости, финансы, рынки, валюта, банки
https://1prime.ru/images/83222/07/832220791.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83222/07/832220791.jpg
https://1prime.ru/images/83222/07/832220790.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83222/07/832220790.jpg
https://1prime.ru/images/83222/07/832220778.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83222/07/832220778.jpg
https://1prime.ru/Forex/20201102/832251674.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 янв – ПРАЙМ. Продажи валюты в больших объемах, чем обычно, обуславливаются спросом на доллары, евро и другие валюты среди физических лиц. Как правило, это происходит в периоды, когда предприятиям необходим больший объем рублей для выплаты налогов — обычно это случается в конце месяца. Об этом рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов.
"Просто так" банки не "сбрасывают" валюту – это может быть обусловлено необходимостью для клиентов или выгодным курсом, когда банк проводит операции для пополнения своих резервов", — уточняет эксперт.
На российском внутреннем рынке только уполномоченные банки имеют право покупать и продавать валюту в интересах своих клиентов – если предприятиям необходимо проводить платежи в иностранной валюте, а также для продажи валюты физическим лицам.
"Для этих целей банки закупают валюту, а затем, по поручению своих клиентов проводят необходимые платежи (для обеспечения внешнеторгового оборота). Кроме того, банки обязаны соблюдать определенный лимит в валюте, который установлен Центробанком России", — резюмировал Иванов.
Читайте также:
Загадка "гусиного гриппа". Что клан Рокфеллеров знал о пандемии