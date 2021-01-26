МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Королевство Саудовская Аравия размещает два транша еврооблигаций с погашением через 12 и 40 лет совокупно на 5 миллиардов долларов, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Аэропорт "Домодедово" может рефинансировать евробонды

Транш с погашением в феврале 2033 года Саудовская Аравия размещает на 2,75 миллиарда долларов с премией по доходности в 130 базисных пунктов к десятилетним американским казначейским облигациям, транш с погашением в феврале 2061 года — на 2,25 миллиарда долларов с доходностью 3,45% годовых.

Первоначальный ориентир доходности по первому траншу составлял премию в 165 базисных пунктов к десятилетним американским казначейским облигациям, по второму — около 3,75% годовых.

По последним данным, совокупный спрос инвесторов на бумаги превышал 22 миллиарда долларов.

Организаторами размещения ценных бумаг выступают Goldman Sachs, HSBC, J.P. Morgan, BNP Paribas, Citi, NCB Capital и Standard Chartered Bank.

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