МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Курс доллара продолжает укрепляться к другим основным мировым валютам после объявления ожидаемого решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о сохранении базовой ставки на уровне в 0-0,25% годовых, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.16 мск курс евро к доллару опускался до 1,2115 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,216 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 104,09 иены со 103,6 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,4%, до 90,53 пункта.

До публикации решения ФРС курс евро к доллару опускался до 1,2155 доллара, доллар дешевел к иене до 104,09 иены за доллар, а индекс доллара рос на 0,37%.

ФРС по итогам заседания 26-27 декабря ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Кроме того, регулятор объявил, что продолжать выкуп активов по 120 миллиардов в месяц до обеспечения существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции.

Следующее заседание запланировано на 16-17 марта.

Читайте также:

ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых