МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Показатели доходности десятилетних и тридцатилетних гособлигаций США (US Treasuries) продолжили снижаться после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов. ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых

Доходность десятилетних US Treasuries на 22.16 мск снижалась на 2,6 базисного пункта против уровня прошлого закрытия – до 1,014% по сравнению со снижением до 1,011% до объявления решения ФРС. Доходность тридцатилетних US Treasuries опускалась на 2,5 базисного пункта против уровня прошлого закрытия — до 1,778% против снижения до 1,773% до публикации.

ФРС по итогам заседания 26-27 января ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Кроме того, регулятор объявил, что продолжать выкуп активов по 120 миллиардов в месяц до обеспечения существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции.

Следующее заседание запланировано на 16-17 марта.

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