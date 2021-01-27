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https://1prime.ru/Financial_market/20210127/832911357.html
Доходность американских гособлигаций продолжила снижение
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Показатели доходности десятилетних и тридцатилетних гособлигаций США (US Treasuries) продолжили снижаться после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС),... ПРАЙМ, 27.01.2021
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Показатели доходности десятилетних и тридцатилетних гособлигаций США (US Treasuries) продолжили снижаться после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов.
Доходность десятилетних US Treasuries на 22.16 мск снижалась на 2,6 базисного пункта против уровня прошлого закрытия – до 1,014% по сравнению со снижением до 1,011% до объявления решения ФРС. Доходность тридцатилетних US Treasuries опускалась на 2,5 базисного пункта против уровня прошлого закрытия — до 1,778% против снижения до 1,773% до публикации.
ФРС по итогам заседания 26-27 января ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Кроме того, регулятор объявил, что продолжать выкуп активов по 120 миллиардов в месяц до обеспечения существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции.
Следующее заседание запланировано на 16-17 марта.
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