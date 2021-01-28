МОСКВА, 28 янв – ПРАЙМ. Если гипотетически предположить одномоментный крах доллара ввиду резкого обвала его обменного курса, дефолта США или же неожиданной валютной или административной реформы в Америке, то курс валют развивающихся стран, к которым относится и рубль, резко упадет вместе с долларом. Об этом рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова. Американский эксперт предсказал обвал курса доллара

"Резкую девальвацию рубля мы видели неоднократно при реализации внешних шоков. В то же время стремительно взлетят, прежде всего, котировки резервных валют (евро, швейцарский франк, фунт стерлингов, йена), а также вырастут в цене валюты развитых стран — норвежская, датская и шведская кроны, канадский, сингапурский и австралийский доллар", —отметила эксперт.

Всегда в чрезвычайных кризисных обстоятельствах резко растет спрос на защитные активы (драгметаллы) и реальные активы (недвижимость, бизнес).

О крахе доллара говорят уже двадцать лет, в основном из-за риска чрезмерной долговой нагрузки на бюджет США. Финансист рассказал, когда ждать подвоха от доллара

"Если же говорить не о моментном крахе доллара, а рассматривать возможность постепенного изменения баланса мировых экономических сил в сторону снижения гегемонии доллара, то для рубля также есть угроза. Поскольку инвестиционный, и спекулятивный капитал будут искать "тихие гавани" в виде рынков капитала экономик развитых стран", — говорит Степанова.

С конца 2014 года рубль с его режимом свободно плавающего валютного курса подвержен высокой волатильности. "Режим free float несет в себе много рисков валютной стабильности в России в условиях санкционных, геополитических и коронакризисных ограничений российской экономики", — подытожила эксперт.