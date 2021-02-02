МОСКВА, 2 фев — Dow Jones. Фьючерсы на нефть по итогам торгов в понедельник выросли в цене более чем на 2%. Отчасти этому способствовал опрос, продемонстрировавший меньший, чем ожидалось, рост добычи ОПЕК в январе. 

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Мартовские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX закрылись ростом на 1,35 доллара, или на 2,6%, до 53,55 доллара США за баррель. Апрельские контракты на нефть Brent на ICE Futures Europe подорожали на 1,31 доллара, или на 2,4%, до 56,35 доллара за баррель.

Опрос, проведенный Reuters, показал, что страны ОПЕК в совокупности в январе добывали 25,75 млн баррелей нефти в день, что на 160 000 баррелей в день выше декабрьского уровня.

“Рост добычи оказался существенно ниже, чем предполагалось”, – отметил товарно-сырьевой аналитик Commerzbank Карстен Фритш.

В декабре картель и его партнеры договорились о том, что ОПЕК может повысить добычу на 300 000 баррелей в день. В то же время Фритш добавил, что замедление роста добычи было вызвано не "волевым решением" части стран коалиции, а вынужденными производственными потерями в Нигерии. 

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Между тем на рынке сохраняется выраженная бэквордация, при которой краткосрочные контракты стоят дороже долгосрочных, что является бычьим сигналом, говорит Майкл Тран, товарно-сырьевой аналитик RBC Capital Markets.

На прошлой неделе экспирация мартовских фьючерсов на нефть Brent состоялась с премией в 84 цента к апрельским контрактам, и это примечательно, добавляет аналитик.

"Такая экспирация означает, что физический рынок (в ценовом плане) выше, чем предполагали котировки финансовых рынков”, — заключает Тран.

Мартовские фьючерсы на природный газ подорожали на 29 центов, или почти на 11,2%, закрывшись по 2,85 доллара за млн БТЕ. По данным Dow Jones Market Data, это самая высокая с 1 декабря цена закрытия для фьючерсов с ближайшим сроком поставки.

Мартовские фьючерсы на бензин на NYMEX выросли в цене на 2,4% до 1,5901 доллара за галлон, а мартовские фьючерсы на печное топливо закрылись ростом на 3%, по 1,6469 доллара за галлон.

— Автор William Watts; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 37 00, dowjonesteam @ 1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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