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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210202/832943716.html
Цена нефти Brent превысила 57 долларов за баррель впервые с 13 января
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Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 57 долларов впервые с 13 января, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 6.00 мск, цена апрельских фьючерсов на североморскую... ПРАЙМ, 02.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 57 долларов впервые с 13 января, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.00 мск, цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,22%, до 57,02 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI, по состоянию на 6.02 мск, росла на 1,34%, до 54,27 доллара за баррель.
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