МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 57 долларов впервые с 13 января, свидетельствуют данные торгов. Котировки нефти выросли более чем на 2%

По состоянию на 6.00 мск, цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,22%, до 57,02 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI, по состоянию на 6.02 мск, росла на 1,34%, до 54,27 доллара за баррель.

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