МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Вложения в евро сейчас выглядят более интересными, чем вложения в доллар. Интерес представляет и покупка валют сырьевых стран, ведь по мере выхода мировой экономики из коронакризиса спрос на сырьевые товары вырастет.

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"Выход мировой экономики из кризиса будет осуществляться, в том числе за счет политики слабых валют, поэтому невозможно представить, что валюта какой-то отдельной страны сильно укрепится, и экономика этой страны лишится доли конкурентоспособности", — указывает эксперт.

Вместе с тем, США будут пристально следить за Китаем и другими странами и вводить санкции за "валютные манипуляции", в случае если валюты этих стран сильно ослабнут.

"Поэтому какие-то сильные движения на валютном рынке в настоящее время маловероятны. Все страны заинтересованы в слабых валютах, но не всегда могут это реализовать из-за политики США", — отметил Верников.

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