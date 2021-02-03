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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210203/832947294.html
Аналитик назвал валюты, которые выгоднее доллара и рубля
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Вложения в евро сейчас выглядят более интересными, чем вложения в доллар. Интерес представляет и покупка валют сырьевых стран, ведь по мере выхода мировой экономики из... ПРАЙМ, 03.02.2021
рубль, китай, валютный рынок, сырьевые рынки, экономика, доллар, сша, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Вложения в евро сейчас выглядят более интересными, чем вложения в доллар. Интерес представляет и покупка валют сырьевых стран, ведь по мере выхода мировой экономики из коронакризиса спрос на сырьевые товары вырастет.
Стоит обратить внимание, к примеру, на австралийский доллар, рассказывает агентству "Прайм" руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК "Универ Капитал" Андрей Верников.
"Выход мировой экономики из кризиса будет осуществляться, в том числе за счет политики слабых валют, поэтому невозможно представить, что валюта какой-то отдельной страны сильно укрепится, и экономика этой страны лишится доли конкурентоспособности", — указывает эксперт.
Вместе с тем, США будут пристально следить за Китаем и другими странами и вводить санкции за "валютные манипуляции", в случае если валюты этих стран сильно ослабнут.
"Поэтому какие-то сильные движения на валютном рынке в настоящее время маловероятны. Все страны заинтересованы в слабых валютах, но не всегда могут это реализовать из-за политики США", — отметил Верников.
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