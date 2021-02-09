МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Внешнеполитические риски и снижающаяся привлекательность рублевых активов на фоне растущей инфляции мешают рублю активно укрепляться даже при нефти, закрепляющейся выше 60 долларов за баррель сорта Brent, полагают опрошенные РИА Новости эксперты. Эксперт: цена на нефть Brent может взлететь до $65 за баррель

Также сказывается резкий переход Минфина РФ от продажи к покупкам валюты, упавший объем российского экспорта и возросший объем рублевой наличности в финансовой системе, считают они.

НЕФТЬ НЕ ПОМОЖЕТ

Цена на нефть в последнее время растет и в понедельник превысила психологически значимый уровень 60 долларов, впервые с января прошлого года. При этом, для сравнения, курс доллара составлял тогда около 61,5 рубля, а в прошедший понедельник американская валюта оставалась выше 74 рублей.

Но радикального укрепления рубля и падения курса доллара ниже 70 рублей пока ожидать не стоит, так как санкционные риски остаются на повестке дня, считает инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов. Курс рубля возвращается к максимумам дня

"Кроме того, спрос нерезидентов на рублевые инструменты остаётся вялым, так как перспективы дальнейшего смягчения монетарной политики в условиях увеличения инфляции невысоки. То есть, от ЦБ РФ в пятницу не ожидается не только снижения ключевой ставки, но и кардинального смягчения риторики по вопросу денежно-кредитной политики, что не дает рублю поддержки", — добавил он.

"Год назад мы видели спрос нерезидентов на российские активы – сейчас мы никакой активности не видим. Мало того, нерезиденты валютный риск брать не хотят – это также один из факторов давления на курс рубля. Те инфляционные процессы, которые происходят, частично ограничивают склонность к рублевому размещению", — добавляет начальник Центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин. Нефть дорожает на росте аппетита к риску

Кроме того, есть "локальный" фактор давления на рубль – это резкий переход Минфина РФ от продажи валюты к ее покупкам, а такое изменение баланса спроса и предложения оказывает негативное влияние на рубль, считает эксперт.

Есть фактор роста спроса на валютные накопления, и мы видим очень большой объем рублевой наличности в финансовой системе за прошлый год – объем наличных в экономике вырос на 2,8 триллиона рублей, что также давит на рубль, добавляет он.

"Я не жду кардинального изменения ситуации. Нефть хоть и стоит сейчас 60 долларов за баррель Brent, но объем экспорта низок, и объем поступления валютной выручки тоже низок за счет того, что действует соглашение ОПЕК+ (о сокращении добычи) и общий объем поставок российской нефти на экспорт меньше, чем он был в прошлом году", — резюмировал Сусин.

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