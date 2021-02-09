Эксперты объяснили, почему даже при дорожающей нефти рубль не растет
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Внешнеполитические риски и снижающаяся привлекательность рублевых активов на фоне растущей инфляции мешают рублю активно укрепляться даже при нефти, закрепляющейся выше 60 долларов за баррель сорта Brent, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.
Также сказывается резкий переход Минфина РФ от продажи к покупкам валюты, упавший объем российского экспорта и возросший объем рублевой наличности в финансовой системе, считают они.
НЕФТЬ НЕ ПОМОЖЕТ
Цена на нефть в последнее время растет и в понедельник превысила психологически значимый уровень 60 долларов, впервые с января прошлого года. При этом, для сравнения, курс доллара составлял тогда около 61,5 рубля, а в прошедший понедельник американская валюта оставалась выше 74 рублей.
Но радикального укрепления рубля и падения курса доллара ниже 70 рублей пока ожидать не стоит, так как санкционные риски остаются на повестке дня, считает инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.
"Кроме того, спрос нерезидентов на рублевые инструменты остаётся вялым, так как перспективы дальнейшего смягчения монетарной политики в условиях увеличения инфляции невысоки. То есть, от ЦБ РФ в пятницу не ожидается не только снижения ключевой ставки, но и кардинального смягчения риторики по вопросу денежно-кредитной политики, что не дает рублю поддержки", — добавил он.
"Год назад мы видели спрос нерезидентов на российские активы – сейчас мы никакой активности не видим. Мало того, нерезиденты валютный риск брать не хотят – это также один из факторов давления на курс рубля. Те инфляционные процессы, которые происходят, частично ограничивают склонность к рублевому размещению", — добавляет начальник Центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин.
Кроме того, есть "локальный" фактор давления на рубль – это резкий переход Минфина РФ от продажи валюты к ее покупкам, а такое изменение баланса спроса и предложения оказывает негативное влияние на рубль, считает эксперт.
Есть фактор роста спроса на валютные накопления, и мы видим очень большой объем рублевой наличности в финансовой системе за прошлый год – объем наличных в экономике вырос на 2,8 триллиона рублей, что также давит на рубль, добавляет он.
"Я не жду кардинального изменения ситуации. Нефть хоть и стоит сейчас 60 долларов за баррель Brent, но объем экспорта низок, и объем поступления валютной выручки тоже низок за счет того, что действует соглашение ОПЕК+ (о сокращении добычи) и общий объем поставок российской нефти на экспорт меньше, чем он был в прошлом году", — резюмировал Сусин.
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