МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник продолжают уверенное ралли на волне оптимизма на мировых рынках, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.34 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,54%, до 61,03 доллара за баррель, стоимость мартовских фьючерсов на WTI — на 0,72%, до 58,39 доллара за баррель.

Снижение опасений за состояние мировой экономики и перспективы спроса на топливо продолжают поддерживать оптимизм инвесторов. Участники рынка считают, что начало массовой вакцинации от коронавируса и снижение темпов распространения вируса в скором времени начнут выводить мировую экономику из кризиса, а снятие ограничений приведет к росту спроса на топливо.

Аналитики Trafigura Group, мнение которых приводит агентство Блумберг, считают, что цены на нефть в дальнейшем будут продолжать расти, поскольку нефтеперерабатывающие предприятия увеличивают объемы переработки для удовлетворения растущего спроса на продукцию.

В центре внимания рынков теперь данные по запасам нефти в США. В ночь на среду свои данные опубликует Американский институт нефти (API), а чуть позднее — министерство энергетики страны. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении запасов на 0,99 миллиона баррелей.

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