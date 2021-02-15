МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 63 долларов за баррель впервые с 22 января 2020 года, свидетельствуют данные торгов. Новак дал прогоноз по цене на нефть на 2021 год

По состоянию на 02.09 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,83 % — до 63,18 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 1,27 %, до 60,47 доллара за баррель.

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