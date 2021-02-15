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2021
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Цена нефти Brent поднялась выше $63 за баррель
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Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 63 долларов за баррель впервые с 22 января 2020 года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 02.09 мск цена апрельских фьючерсов... ПРАЙМ, 15.02.2021
фьючерсы на нефть, нефть, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 63 долларов за баррель впервые с 22 января 2020 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 02.09 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,83 % — до 63,18 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 1,27 %, до 60,47 доллара за баррель.
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