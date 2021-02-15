МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник растут, поддерживаемые целым рядом факторов, но главным образом за счёт снижения угрозы коронавируса для спроса на сырьё, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Ключевой фондовый индекс в Японии достиг максимума за 30 последних лет

По состоянию на 7.32 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent подскакивала в цене на 1,75%, до 63,52 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 2,15%, до 60,75 доллара за баррель.

Агентство Блумберг отмечает, что спрос на нефть в США резко вырос, поскольку НПЗ увеличивают объемы переработки, ожидая, что меры стимулирования в совокупности с ослаблением карантинных ограничений поддержат восстановление экономики и спроса на топливо. Кроме того, рынок не забывает, что некоторые страны ОПЕК+ согласились снизить добычу в феврале-марте суммарно на 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки.

Дополнительным позитивом для цен на нефть в понедельник также стали новости с Ближнего Востока. Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция, воюющая в Йемене, заявила, что перехватила заряженный взрывчаткой беспилотник, выпущенный группировкой хуситов. Эскалация конфликта может вызвать перебои с поставками нефти.

В основном же растущая уверенность в восстановлении спроса на "черное золото" по мере развертывания вакцинации от коронавируса в мире, а также снижение темпов заболеваемости продолжает подталкивать цены на нефть к новым максимумам. Ранее в понедельник стоимость основных марок обновили очередные рекорды более чем за год.

"Дополнительные сокращения (добычи — ред.) Саудовской Аравией, новые обещания США стимулировать (экономику — ред.) — все это помогает… Но самый важный фактор… это то, что COVID на мировом уровне отступает уже более четырех недель", — объяснила агентству главные причины значительного удорожания нефти основатель Vanda Insights Вандана Хари.

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