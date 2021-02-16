МОСКВА, 16 фев — Dow Jones. Морозная погода в ряде регионов США укрепила повышательный момент на нефтегазовых рынках, подстегнув рост спроса на топливо и электроэнергию, тогда как добыча нефти и газа в Техасе оказалась под угрозой. Российский рынок акций вырос вслед за нефтью и рублем

Нефть Brent выросла в цене на 1,4%, до 63,30 доллара США за баррель, что является максимумом с января 2020 года. Фьючерсы на нефть WTI прибавили 1,1%, достигнув 60,13 доллара за баррель. Фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала Henry Hub подорожали на 4,3%, до 3,04 доллара за млн БТЕ.

Новый этап восстановления рынков энергоносителей после коронакризиса начался после прихода в США холодной погоды. Такая погода усилила спрос на электроэнергию и топливо, а также может привести к падению нефтедобычи в Техасе. Согласно данным Национальной метеорологической службы США, в особых зимних условиях по состоянию на понедельник находились более 150 млн жителей страны.

По мнению некоторых аналитиков, инвесторы спровоцировали рост нефтяных цен выше уровней, оправданных при нынешнем спросе и предложении, однако другие эксперты ожидают сохранения высоких цен.

"Мы не видели какого-либо неожиданного фактора, который мог бы прекратить подобное ралли. По крайней мере, пока не видели", – отмечает Кэрол Накле, гендиректор Crystol Energy. Спрос на подъеме, запасы нефти, резко возросшие в прошлом году, теперь сокращаются, а коалиция ОПЕК+ уменьшила добычу на миллионы баррелей в день, добавляет она.

Высокие цены на нефть содействуют росту средних розничных цен на бензин в США, которые по состоянию на понедельник росли уже шестую неделю подряд и достигли 2,50 доллара за галлон, более чем 12-месячного максимума, согласно данным GasBuddy. Автомобилистам следует ожидать дальнейшего роста цен в следующие месяцы, считает Патрик ДеХаан, главный аналитик компании.

В Совете по бесперебойному электроснабжению Техаса (ERCOT), являющимся оператором электросетей этого штата, в воскресенье призвали к ротационному отключению электроэнергии, которое должно помочь избежать масштабных блэкаутов, а также рекомендовали потребителям сократить использование электричества и заявили, что в воскресенье вечером спрос достиг максимума для зимнего сезона на уровне 69 150 МВт. Предыдущий максимум был достигнут в январе 2018 года и составил 3200 МВт.

Отключение электроэнергии может привести к приостановкам нефтедобычи в Пермском бассейне, в результате чего производство нефти в этом месяце может умеренно сократиться, отмечают в Rystad Energy.

Морозная погода привела не только к повышению спроса на электроэнергию, но и к сокращению предложения: работа некоторых электростанций приостановилась. Генерация электроэнергии сократилась более чем на 30 000 мегаватт, отметили в ERCOT.

"Все операторы электросетей и производители электроэнергии сейчас пытаются восстановить подачу электроэнергии", — сказал гендиректор ERCOT Билл Магнесс.

Повышение спроса на природный газ, используемый для генерации электроэнергии, а также для отопления, привело к скачку цен на рынке спот в некоторых регионах. В пятницу цены на природный газ на Среднем Западе выросли до 500 долларов за млн БТЕ, а в Техасе, регионе Скалистых гор и в среднеконтинентальной части США превысили 100 долларов за млн БТЕ.

В понедельник спрос на природный газ в США должен был достигнуть дневного максимума 169 млрд кубических футов, согласно прогнозу S&P Global Platts. Объемы добычи газа были ограничены на прошлой неделе, особенно в Техасе и в центральных районах Северной Америки. Производство газа в США упало почти на 4,2 млрд кубических футов в день, до 88,3 млрд кубических футов в пятницу, уточнили в агентстве.

Ралли цен на природный газ напомнило, что данный рынок чутко реагирует на резкие изменения погодных условий. В течение нескольких зим в густонаселенных районах Соединенных Штатов стояла относительно мягкая погода, поэтому образовался излишек газа в хранилищах, который оказал давление на цены по всему миру. Ранее в текущем году сильное похолодание на северо-востоке Азии заставило местные энергосбытовые компании спешно закупать СПГ, цены на который в регионе резко выросли до исторических максимумов. Европейские биржи выросли на оптимизме по восстановлению экономики

Подорожание пропана ускорилось, благодаря возросшей популярности отапливаемых террас во время пандемии. В то же время рост цен на печное топливо, схожее по составу с дизельным, позволил НПЗ увеличить маржу переработки, а нефтяной рынок в целом получил дополнительную поддержку, поскольку перерабатывающие предприятия стали покупать больше сырой нефти, сообщил Грэг Ньюман из Onyx Capital Group.

Холодная погода также помогла продлить рост нефтяных цен, который длится уже 30 дней на фоне ограничений добычи ОПЕК+.

Ключевой вопрос для участников рынка нефти – решит ли альянс ослабить ограничения на добычу на мартовском заседании. Саудовская Аравия, вероятно, откажется от одностороннего дополнительного сокращения добычи на 1 млн баррелей в день, действующего с января, считает Накле.

"Вероятно они (саудовцы) прекратят это (дополнительно сокращать добычу еще на 1 млн баррелей в день в дополнение к обязательствам по сделке ОПЕК+), поскольку цены уже поднялись выше 60 долларов за баррель", — заключает она.

— Автор Joe Wallace, joe.wallace@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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