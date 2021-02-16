МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ — Dow Jones. В долгосрочной перспективе рынки акций преимущественно растут. На одном этом совете основываются инвестиционные решения стоимостью в триллионы долларов. Однако встречаются и исключения. Рубль не удержать. Сколько должен стоить доллар на самом деле

В качестве возражения часто приводят пример Японии: на этой неделе индекс Nikkei 225 впервые за тридцать лет достиг отметки в 30 000 пунктов, однако пока так и не добрался до своего максимума от 1989 года.

Однако не стоит игнорировать и такой фактор, как реинвестирование дивидендов: доходность у большинства инвесторов, вкладывающих деньги много лет подряд, все равно остается положительной.

Если инвестор пришел на рынок в декабре 1989 года, на самом пике пузыря на японском рынке акций, его положение временами действительно выглядело довольно мрачно.

В течение значительных периодов времени за последние 32 года инвестору, сберегавшему около 10 000 иен, или около 95 долларов, в месяц, было бы лучше хранить эти средства в денежных активах.

Однако в настоящий момент этот инвестор в акции заработал бы относительно неплохо. Инвестируя по 10 000 иен в месяц в индекс акций MSCI Japan с декабря 1989 года, он накопил бы к настоящему времени около 7,7 млн иен – и только 4,4 млн иен, если клал бы те же самые деньги на банковский депозит под 1%.

Но как быть с теми, кто инвестировал до обвала рынка? Разве они не проиграли по-крупному? Если речь идет о долгосрочных инвесторах, то, опять же, это, возможно, не так. Доходности на рынке акций в годы, предшествовавшие краху, росли настолько активно, что многие, возможно, не разорились.

Даже на "дне" рынка в апреле 2003 года инвестор, покупавший 20 лет назад, получил бы 83%-ную доходность – и это неплохо для страны, где практически нет инфляции. В ходе торговых сессий вторника на российском валютном рынке не произошло никаких заметных изменений. По всей видимости, сегодня на рынке продолжатся колебания курса доллара вокруг уровня 28.4850 рубл

Динамика японских финансовых рынков за период с 1989 года, конечно, выступает еще одним аргументом за то, что соотношение акций и бондов в инвестиционном портфеле должно составлять примерно 60:40.

В худшие периоды рынка акций инвесторы могли извлекать выгоду из многолетнего бычьего ралли на рынке инструментов с фиксированной доходностью: инвесторы, вкладывавшие в индекс FTSE Japan Government Bond, с момента краха на рынке акций получили доходность в размере более 170%. Эксперты объяснили, почему даже при дорожающей нефти рубль не растет

Конечно, есть обстоятельства, при которых долгосрочные инвестиции в рынок акций не приносят денег, но чаще всего они связаны с политическими переворотами или войной.

Так, инвестиции в российский рынок акций просто обнулились после революции 1917 года, однако и ситуация на рынках облигаций, недвижимости и банковских депозитов была не лучше.

Реальные доходности рынков акций Великобритании, Канады, Новой Зеландии, Австралии и США, благополучно избежавших иноземных вторжений и социального коллапса в XX веке, за период с 1900 по 2019 год составили, согласно данным Credit Suisse Research Institute, 5%–7% в годовом исчислении.

При инвестировании в акции на временной период в 30–40 лет потеря денег будет означать либо исключительную неудачливость, либо столь экстремальное стечение обстоятельств, что обеспечить заработок могли бы лишь очень немногие альтернативные варианты.

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