МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 65 долларов за баррель впервые с 21 января 2020 года, свидетельствуют данные торгов. Биржи США закрылись разнонаправленно

По состоянию на 4.05 мск, цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,25% — до 65,06 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 1,26%, до 61,91 доллара за баррель.

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