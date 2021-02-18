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2021-02-18T04:32:48+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210218/833067841.html
Цена нефти Brent поднялась выше $65 за баррель
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Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 65 долларов за баррель впервые с 21 января 2020 года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 4.05 мск, цена апрельских фьючерсов... ПРАЙМ, 18.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 65 долларов за баррель впервые с 21 января 2020 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 4.05 мск, цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,25% — до 65,06 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 1,26%, до 61,91 доллара за баррель.
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