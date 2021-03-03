МОСКВА, 3 мар — Dow Jones. Фьючерсы на нефть WTI во вторник закрылись падением впервые более чем за неделю, опустившись ниже отметки 60 долларов за баррель. Трейдеры ждут заседания нефтедобывающей коалиции ОПЕК+. Альянс должен решить, насколько производство нефти будет увеличено, начиная с апреля. Фьючерсы на золото закрылись ростом впервые за шесть сессий

“Цены на нефть находятся под нарастающим вниманием, поскольку рынок взвешивает возможные последствия изменений в предложении", — говорит Робби Фрейзер из Schneider Electric.

Он отмечает, что ОПЕК+ в последующие месяцы, вероятно, будет ослаблять введенные ранее рекордные ограничения на добычу, имея в виду также одностороннее сокращение добычи на 1 млн баррелей в день Саудовской Аравией, которое прекратит действовать в конце марта.

“В США производство продолжает быстро восстанавливаться после перебоев, связанных с экстремальными погодными условиями в феврале, однако для восстановления более долгосрочного производства на фоне повышения цен потребуется время", — говорит Фрейзер.

Апрельские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX во вторник подешевели на 89 центов, или 1,5%, до 59,75 доллара за баррель. В ходе сессии котировки поднимались до 61,21 доллара. Согласно данным Dow Jones Market Data, контракты на ближайший месяц закрылись на минимуме с 19 февраля.

Майские контракты на нефть Brent на ICE Futures Europe подешевели на 99 центов, или почти на 1,6%, до 62,70 доллара за баррель. Это самая низкая цена закрытия с 12 февраля. В ходе торгов цены на Brent поднимались до 64,13.

Как сообщает S&P Global Platts, на заседании технического комитета во вторник генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо отметил, что производителям следует проявлять "осторожный оптимизм". Пандемия продолжает создавать понижательные риски для экономики, однако "обнадеживающие тенденции в мировой экономике и устойчивость спроса в Азии являются повышательными факторами", сказал он.

В среду состоится заседание комитета ОПЕК+, на котором будут выработаны рекомендации по уровню добычи нефти, а в четверг пройдет главное заседание коалиции, на котором будут приниматься основные решения.

Аналитики S&P Global Platts ожидают, что в апреле совокупная добыча нефти членами ОПЕК+ увеличится на 1,5 млн баррелей в день. Саудовская Аравия снимет с себя добровольное обязательство по снижению добычи на 1 млн баррелей в день, а официальные квоты вырастут почти на 500 000 баррелей в день.

Между тем Пол Шелдон из S&P Global Platts полагает, что даже этого увеличенного предложения будет недостаточно на фоне роста спроса, который будет продолжаться в ближайшие месяцы. Рубль продолжает расти с появлением определенности с западными санкциями

Согласно опросу, проведенному Reuters, ОПЕК в феврале понизила добычу нефти на 870 000 баррелей в день до 24,89 млн баррелей в день по сравнению с январем. Таким образом, произошло первое месячное сокращение добычи картеля с июня. Коалиция ОПЕК+ ранее обязалась удерживать стабильный объем производства нефти в феврале, тогда как Саудовская Аравия объявила об одностороннем сокращении добычи в феврале и марте. Согласно опросу, добыча Саудовской Аравии в феврале уменьшилась на 850 000 баррелей в день.

Если другие страны ОПЕК+ решат нарастить совокупное предложение на 500 000 баррелей в день, то королевство, вероятно, откажется от дополнительного одностороннего сокращения добычи, полагает Юджин Вайнберг, товарно-сырьевой аналитик Commerzbank. В этом случае производство нефти коалиции в апреле повысится более чем на 1,3 млн баррелей в день по сравнению с февральским уровнем добычи, приведенном в опросе Reuters.

“Кроме того можно предположить, что возрастет добыча России и других стран-партнеров картеля. Поскольку спрос в странах Запада по-прежнему достаточно неустойчив, мы ожидаем снижения цен в краткосрочной перспективе”, –добавляет Вайнберг.

Апрельские фьючерсы на бензин на NYMEX подешевели на 0,3% до 1,9364 доллара за галлон, а апрельские фьючерсы на печное топливо – на 1,6% до 1,8081 доллара за галлон.

Апрельские фьючерсы на природный газ подорожали на 2,2% до 2,839 доллара за млн БТЕ.

— Автор Myra P. Saefong, myra.saefong@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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