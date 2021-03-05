МОСКВА, 5 мар — Dow Jones. Котировки фьючерсов на нефть WTI в четверг закрылись на максимальной отметке с 2019 года. Этому способствовало решение ОПЕК+ о продлении действующих ограничений на добычу нефти до конца апреля. Фьючерсы на золото закрылись на девятимесячном минимуме

ОПЕК+ сообщила в четверг об одобрении "сохранения уровней добычи марта в апреле". Исключение сделано для России и Казахстана, которым разрешено увеличить добычу на 130 000 и 20 000 баррелей в день, соответственно, "в связи с сохранением сезонных моделей потребления".

Саудовская Аравия тоже продлила до конца апреля добровольное ограничение добычи нефти на 1 миллион баррелей в день. Во время пресс-конференции министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман сказал, что сокращенная в рамках этого одностороннего обязательства добыча будет восстанавливаться постепенно.

“Мы не спешим и не намерены форсировать события, — отметил он. – Мы сократили добычу по собственной инициативе и решение о ее восстановлении тоже будем принимать по своему усмотрению".

Апрельские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX закрылись ростом на 2,55 доллара, или 4,2%, по 63,83 доллара за баррель. Это самая высокая цена закрытия для наиболее активно торгуемых контрактов с 30 апреля 2019 года, показывают данные Dow Jones Market Data.

Майские контракты на нефть Brent на ICE Futures Europe выросли в цене на 2,67 доллара, или 4,2%, до 66,74 доллара за баррель, что является максимумом закрытия с 25 февраля.

В среду нефть стремительно дорожала после сообщения Reuters о том, что ОПЕК+ может сохранить действующие ограничения на добычу в апреле. Однако агентство Bloomberg передало, что Россия настаивает на восстановлении добычи. Биржи США упали на заявлениях Пауэлла о временном росте инфляции

Решение, принятое в четверг, указывает на выбор ОПЕК+ осторожного подхода к оценке восстановления спроса, отмечает вице-президент Wood Mackenzie Энн-Луиза Хиттл. В Wood Mackenzie прогнозируют увеличение мирового спроса на нефть в 2021 году на 6,3 млн баррелей в день по сравнению с предыдущим годом. В компании также ожидают, что цена на нефть Brent в апреле вырастет до 70-75 долларов за баррель, если ОПЕК+ не будет наращивать добычу (кроме как в России и Казахстане).

“Более высокие цены будут сдерживать наметившееся восстановление мировой экономики, но министр энергетики Саудовской Аравии неколебим в том, что ОПЕК+ следует дождаться конкретных сигналов об увеличении спроса, прежде чем наращивать производство", — говорит Хиттл.

В среду цены на нефть выросли, несмотря на выход отчета Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США за 20-26 февраля, показавшего рост запасов сырой нефти на 21,6 млн баррелей. При этом из-за перебоев в работе нефтеперерабатывающих заводов, вызванных резким похолоданием в середине февраля, запасы бензина и дистиллятов существенно сократились.

Апрельские фьючерсы на бензин на NYMEX подорожали на 2,4% до 1,9979 доллара за галлон. Это самая высокая цена закрытия для контрактов с ближайшими сроками поставки с 10 июля 2019 года. Апрельские контракты на печное топливо выросли в цене на 3,3% до 1,896 за галлон.

Между тем фьючерсы на природный газ в четверг закрылись снижением. По данным EIA, запасы природного газа на неделе 20-26 февраля сократились на 98 млрд кубических футов, тогда как опрошенные S&P Global Platts аналитики ожидали их сокращения на 137 млрд кубических футов.

Апрельские фьючерсы на газ снизились в цене на 2,5% до 2,746 доллара за млн БТЕ.

— Автор Myra P. Saefong, myra.saefong@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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