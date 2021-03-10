Цены на нефть перешли к росту в ожидании данных минэнерго США
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем перешли в плюс после утреннего снижения, в то время как инвесторы ожидают данных американского минэнерго о запасах сырья в стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.14 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,1%, до 67,59 доллара, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,28%, до 64,19 доллара за баррель.
Утром нефть дешевела, поскольку данные Американского института нефти (API) отразили очередной значительный рост запасов сырья в стране. Согласно данным API, за неделю по 5 марта коммерческие запасы нефти в США поднялись на 12,8 миллиона баррелей. Это третья неделя роста запасов подряд, причем неделей ранее запасы подскочили максимальными темпами за всю историю наблюдений — на 21,6 миллиона баррелей, и до максимальной отметки с середины января в 484,6 миллиона.
Но позднее в ходе торгов появятся официальные данные о динамике запасов нефти в стране за прошлую неделю, и аналитики ожидают, что за неделю коммерческие запасы нефти в стране выросли лишь на 0,8 миллиона баррелей.
Рынки также обращают внимание на данные ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации министерства (EIA). Как сообщалось в прогнозе во вторник, минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в 2021-2022 годах. Кроме того, министерство ожидает падения запасов нефти в мире на 1,2 миллиона баррелей в сутки в первом полугодии 2021 года и рост на 0,4 миллиона баррелей в сутки — во втором.
https://1prime.ru/Financial_market/20210310/833200932.html