МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем перешли в плюс после утреннего снижения, в то время как инвесторы ожидают данных американского минэнерго о запасах сырья в стране, свидетельствуют данные торгов. Минэнерго США дало прогноз по мировому спросу на нефть на два года

По состоянию на 14.14 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,1%, до 67,59 доллара, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,28%, до 64,19 доллара за баррель.

Утром нефть дешевела, поскольку данные Американского института нефти (API) отразили очередной значительный рост запасов сырья в стране. Согласно данным API, за неделю по 5 марта коммерческие запасы нефти в США поднялись на 12,8 миллиона баррелей. Это третья неделя роста запасов подряд, причем неделей ранее запасы подскочили максимальными темпами за всю историю наблюдений — на 21,6 миллиона баррелей, и до максимальной отметки с середины января в 484,6 миллиона.

Но позднее в ходе торгов появятся официальные данные о динамике запасов нефти в стране за прошлую неделю, и аналитики ожидают, что за неделю коммерческие запасы нефти в стране выросли лишь на 0,8 миллиона баррелей.

Рынки также обращают внимание на данные ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации министерства (EIA). Как сообщалось в прогнозе во вторник, минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в 2021-2022 годах. Кроме того, министерство ожидает падения запасов нефти в мире на 1,2 миллиона баррелей в сутки в первом полугодии 2021 года и рост на 0,4 миллиона баррелей в сутки — во втором.