МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Предсказывать предстоящие "опасные" периоды для рубля сложно, поскольку большинство кратко- и среднесрочных тенденций говорят в пользу его укрепления. Однако нельзя исключать того, что период с начала мая до середины июня будет сложным для отечественной валюты. Об этом рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский. Названа лучшая валюта для сбережений весной

С одной стороны, в пользу рубля играют такие факторы, как цены на нефть, интересы инвесторов к развивающимся рынкам, предстоящие этапы программы количественного смягчения в США, сокращение программы заимствований Минфина посредством ОФЗ.

Однако, как на поверхности, так и чуть "поглубже" есть не менее очевидны факторы, играющие против рубля, отмечает эксперт.

К таким факторам, по его словам, относятся:

соглашение ОПЕК+ о восстановлении темпов добычи нефти — окончание холодного периода и сокращение спроса на топливо;

третья волна пандемии, уже охватившая Европу и вполне вероятная в России;

усиливающиеся инфляционные тенденции в России (в январе-феврале инфляция составила свыше 5% в годовом исчислении);

нарастающий вал неплатежей со стороны малого бизнеса и розничных клиентов, результатом которого станет сокращение банковского капитала и объемов кредитования, а также смена прогноза динамики ВВП с "+" на "-". "Другие доллары". Неожиданная изнанка мира валютных курсов

Негативным фактором является и скепсис экспертов по поводу строительной отрасли как локомотива российской экономики. "Дальнейший эффект от госпрограмм поддержки ипотеки видится сведенным к нулю из-за роста цен на первичном рынке недвижимости. Следовательно, резко сократится и спрос на новые объекты, что чревато недостроем и долгостроем в масштабах целых регионов", — говорит экономист.

"Крайне затруднительно сейчас назвать период текущего года, в течение которого осуществление различных комбинаций указанных выше факторов наиболее вероятно. Однако, если ставить перед собой такую задачу, то я бы назвал начало мая — середину июня. При этом нельзя не принимать во внимание и дамоклов меч российской экономики последних семи лет — санкции США и ЕС, которые, независимо от наличия или отсутствия краткосрочных тенденций к усилению, всегда будут учитываться потенциальными инвесторами в рубль", — резюмировал он.