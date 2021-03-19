МОСКВА, 19 мар — Dow Jones. Цены на нефть в четверг упали примерно на 7,0%, что стало самым существенным однодневным снижением с сентября, поскольку трейдеры сосредоточились на признаках потенциального ослабления спроса в Европе, а также данных по нефтяным запасам, указывающих на сохранение обильного предложения на рынке. Цены на золото завершили день с небольшим повышением

Фьючерсы на нефть WTI на NYMEX закрылись с понижением на 7,1%, по 60 долларов США за баррель, падая уже пятый день подряд после того, как с начала года котировки демонстрировали практически беспрерывный рост. Даже учитывая падение в четверг, цены все равно приблизительно на 25% выше по сравнению с началом 2021 года. Ранее в марте котировки достигли почти двухлетнего максимума на отметке выше 66 долларов за баррель.

Рынки энергоносителей на текущей неделе развернулись вниз, поскольку инвесторы были обеспокоены, что проблемы с вакцинацией в Европе и рост заболеваемости коронавирусом в некоторых регионах мира могут заставить потребителей вести себя осторожнее, и это, в свою очередь, приведет к падению спроса на топливо. Многие аналитики считают, что восстановление спроса будет неровным, хотя Европейское агентство лекарственных средств в четверг заявило о безопасности вакцины от коронавируса, производимой AstraZeneca PLC.

Франция в четверг объявила о новом короновирусном локдауне в Париже и его окрестностях. Ранее на текущей неделе Германия и Франция приостановили использование вакцины AstraZeneca, ввиду чего отставание экономики региона от остального мира может усугубиться.

Некоторые трейдеры также переживают по поводу того, что спрос в Азии, который в последнее время был весьма стабилен, может в дальнейшем не оправдать ожиданий ввиду закрытия границ между странами и прочих ограничений.

Масштабное сокращение добычи со стороны крупных нефтедобывающих стран, таких как Саудовская Аравия, оказало поддержку ценам, однако падение котировок в четверг говорит об осознании того факта, что спрос недостаточно силен для того, чтобы цены могли существенно превысить текущий диапазон. Некоторые инвесторы в последние несколько недель говорили о возможности "суперцикла" на нефтяном рынке, в рамках которого цены могут продемонстрировать столь значительный рост, что это навредит конечным потребителям. Американские биржи упали по итогам четверга

"Риторика 'суперцикла' наконец проходит некоторую проверку реальностью", — отметила Луиза Диксон, рыночный аналитик Rystad Energy.

Фьючерсы на нефть Brent на ICE закрылись с понижением на 6,9%, по 63,28 доллара за баррель, тоже утратив часть недавнего прироста.

Тем временем данные Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США указали на сохранение обильного предложения на нефтяном рынке. Согласно представленному отчету, запасы нефти в США на неделе 6-12 марта отметились ростом и теперь на 6% превышают средний пятилетний уровень для этого времени года. Рынок энергоносителей до сих пор восстанавливается после недавних заморозков в Техасе, которые привели к падению объемов перерабатываемой на НПЗ нефти.

Международное энергетическое агентство (IEA) в своем последнем ежемесячном отчете сообщило, что мировые запасы нефти и предложение на нефтяном рынке остаются довольно высокими, несколько ослабив опасения по поводу возможных перебоев с поставками и продолжительного роста цен на топливо.

Несмотря на недавнее падение цен, многие аналитики ожидают, что сохраняющиеся квоты на нефтедобычу, установленные ОПЕК и ее союзниками, должны удержать нефтяные котировки вблизи текущих уровней.

— Автор Amrith Ramkumar, amrith.ramkumar@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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