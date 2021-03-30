МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа вслед за двумя нижестоящими инстанциями отказался признать незаконными действия Московской биржи в ситуации с отрицательными значениями цен на нефть и взыскать с биржи убытки в пользу истцов – трейдеров-физлиц.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, окружной суд во вторник отклонил кассационную жалобу 16 истцов на принятое в октябре решение арбитражного Москвы и вынесенное в декабре постановление Девятого арбитражного апелляционного суда. Фондовые биржи снижаются на росте доходности гособлигаций США

Пять изначальных истцов-физлиц и еще 11 граждан, привлеченных судом в качестве соистцов по ходу процесса, требовали, в частности, признать незаконным бездействие биржи в виде неизменения 20 апреля размеров гарантийного обеспечения по контрактам на нефть марки Light Sweet Crude Oil, неизменения нижней границы цен, невозобновления торгов по этим контрактам.

Истцы требовали признать незаконными исполнение контрактов по цене минус 37,63 доллара. В иске были также заявлены требования о взыскании убытков в пользу каждого из истцов в диапазоне от 29 тысяч до 11 миллионов рублей.

Котировки фьючерсов на нефть WTI (с поставкой в мае) 20 апреля впервые в истории упали до отрицательных значений, на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) они достигали минус 40,32 доллара за баррель. На Мосбирже торги этим фьючерсом завершились раньше на отметке 8,84 доллара.

А NYMEX по итогам продолжавшихся в тот день торгов определила цену исполнения (экспирации) контракта в минус 37,63 доллара. Мосбиржа 21 апреля торги этим фьючерсом не проводила из-за неготовности брокерских и клиринговых систем к работе с отрицательными ценами, а цену экспирации взяла по обычному регламенту с NYMEX.

Представитель истцов заявил в суде, что бездействие биржи повлекло убытки для непрофессиональных участников рынка фьючерсов. По мнению истцов, вина биржи заключалась, в частности, в ее технической неготовности к торгам с отрицательными ценами, в результате чего участники торгов были полностью лишены возможности повлиять на сделку, например, закрыть позицию. Представитель биржи заявил, что ее действия, наоборот, помогли минимизировать число пострадавших клиентов.

Суд первой инстанции, отказывая в иске, сослался на позицию Банка России как контрольного органа в сфере организованных торгов. ЦБ и ранее, и в суде заявлял, что биржа, приостановив торги, действовала в соответствии со своими полномочиями и правилами торгов. А вот изменение размера гарантийного обеспечения и контроль границ ценового коридора не относятся к ее обязательствам, отметил суд.

Он также отклонил доводы истцов о недобросовестном поведении биржи.

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