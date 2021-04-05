МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в понедельник утром, — трейдеры продолжают оценивать итоги заседания ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. Что ждет нефть на новой неделе

По состоянию на 7.28 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,97% — до 64,23 доллара, майских фьючерсов на WTI — на 0,88%, до 60,91 доллара за баррель.

В понедельник нефтяной рынок продолжает отыгрывать результаты заседания ОПЕК+ 1 апреля, на котором альянс определил дальнейшие параметры сделки. С мая он ослабит ограничения до 6,55 миллиона баррелей в сутки, с июня — до 6,2 миллиона, с июля — до 5,76 миллиона. А с учетом добровольного вклада Саудовской Аравии альянс в апреле сокращает добычу на 7,9 миллиона баррелей в сутки, в мае — на 7,3 миллиона, в июне — на 6,6 миллиона, в июле — на 5,76 миллиона баррелй в сутки.

Кроме того, основательница Vanda Insights Вандана Хари (Vandana Hari) отмечает, что рынок нефти находится в состоянии неопределенности на противоречивом внешнем фоне: с одной стороны – увеличение спроса на сырье в США, с другой – ужесточение карантинных ограничений в Европе.

"На данный момент нефть может находиться в тупике, ожидая дальнейших сигналов со стороны спроса. Я ожидаю продолжения "перетягивания каната" между находящейся в изоляции Европой и США, стремящимися к свободе", — цитирует Хари агентство Блумберг.

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