МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ / Dow Jones. Фьючерсы на нефть в понедельник закрылись ростом на фоне новостей о нападении йеменских повстанцев-хуситов на саудовский нефтяной объект, усилившем напряженность на Ближнем Востоке.

“Новости об очередном нападении хуситов на саудовское нефтяное сооружение, поступившие на выходных, (убедили рынок) в усиление факторов риска", что помогло ценам на нефть оправиться от падения прошлой недели, заметил Фил Флинн, старший рыночный аналитик The Price Futures Group.

Росту котировок также способствовали значительный прогресс в ходе вакцинации против COVID-19 в Европе и оптимизм по поводу восстановления экономики США, нивелировавшие часть давления, вызванного увеличением общего числа заразившихся коронавирусом в мире. Стоимость нефти растет на "вакцинном" оптимизме

Рынок нефти "наконец-то получает какие-то хорошие новости из Европы относительно программ вакцинации". Так, в Германии сделано "уже более 12 млн инъекций, что примерно на четверть больше, чем было неделей ранее", заметил Стивен Иннес, главный рыночный стратег-аналитик Axi.

Между тем оптимистичные заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла относительно экономики улучшили перспективы повышения спроса на энергоносители. В вышедшем в воскресенье интервью Пауэлл отметил, что США проходят ключевой этап восстановления национальной экономики и в следующие месяцы ее рост может быть устойчивым.

Позитивные комментарии Пауэлла “по поводу экономики США в преддверии сезона активных автомобильных поездок укрепили мнение о хороших перспективах спроса на нефть”, нивелируя тревогу о росте числа инфицированных в некоторых регионах, добавил Иннес.

На этом фоне майские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX подорожали на 38 центов, или на 0,6%, до 59,70 доллара США за баррель. В ходе торгов котировки поднимались до отметки 60,77.

Июньские фьючерсы на нефть Brent на ICE Futures Europe выросли в цене на 33 цента, или на 0,5%, до 63,28 доллара за баррель. Согласно данным Dow Jones Market Data, это самая высокая с 1 апреля цена закрытия для фьючерсов с ближайшими сроками поставки.

По итогам прошлой недели фьючерсы на нефть WTI и Brent подешевели на 3,5% и 2,9% соответственно.

В пятницу цены на нефть упали на фоне опасений по поводу распространения вируса и роста предложения нефти. Увеличение числа новых случаев коронавируса в Европе, Бразилии и, особенно, в Индии, привели к падению котировок против уровней недельной давности.

Индия сообщила о более чем 168 000 новых случаев коронавируса в понедельник, оттеснив Бразилию со второго на третье место по числу инфицированных. Первое место по этому показателю по-прежнему занимают США.

Федеральные власти Германии готовят законопроект, позволяющий центральному правительству вводить общенациональные ограничения в связи с пандемией, без утверждения их региональными властями.

В США примерно 42% от числа новых случаев коронавируса пришлось на 5 штатов: Мичиган, Нью-Йорк, Флориду, Пенсильванию и Нью-Джерси.

Рынок нефти также реагирует на возможность возобновления атомного соглашения между США и Ираном, которое могло бы увеличить предложение нефти на мировом рынке.

Однако Иннес из Axi напомнил, что Иран наращивал добычу и экспорт еще с выборов в США в ноябре прошлого года. Ход американо-иранских консультаций "может отразиться на настроениях, однако эффект для предложения уже заметен и, вероятно, уже отражен в ценах".

На NYMEX майские фьючерсы на бензин подорожали на 0,4% до 1,97 доллара за галлон, а майские фьючерсы на печное топливо прибавили меньше половины цента, поднявшись до 1,81 доллара за галлон.

Майские контракты на природный газ подорожали 1,4% до 2,56 доллара за млн БТЕ.

— Автор Myra P. Saefong, myra.saefong@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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