МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Высокие цены на нефть в рублевом выражении поддерживают бюджеты компаний и государства, поскольку обеспечивают высокие рублевые поступления в бюджет и поддерживают макроэкономическую стабильность, прокомментировали РИА Новости эксперты. Котировки нефти выросли на фоне прогресса в вакцинации

Однако аналитики полагают, что текущий высокий уровень рублевых цен на нефть вряд ли удержится долго, поскольку рубль, скорее всего, укрепится.

Стоимость барреля нефти сорта Brent в пересчете на рубли находится на локальном максимуме около психологической отметки 5 тысяч, чего не отмечалось с октября 2018 года. Как и тогда, это происходит на фоне локального ослабления рубля (роста курса доллара) из-за усиления геополитических рисков и достаточно высоких долларовых цен на нефть (около 64 за баррель Brent).

ПЛЮС ДЛЯ БЮДЖЕТА РФ…

Нефть торгуется на максимальных значениях в рублёвом эквиваленте за несколько лет, что является позитивом для бюджета, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер". "Рублёвые налоговые поступления увеличиваются. Минфин даже заявил о том, что может сократить программу заимствования в текущем году на 600-700 миллиардов рублей за счёт остатков прошлого года. В значительной части на формирование этих остатков повлияли более высокие доходы от нефтегазового экспорта", — поясняет он.

Высокий уровень рублевой цены барреля позволяет более быстро накапливать ресурсы ФНБ, которые уже далее могут быть направлены на финансирование дефицита бюджета, отмечает Владимир Евстифеев из банка "Зенит". Кроме того, увеличение выручки приводит к прогрессивному росту налогов в рублевом выражении, что также позитивно для бюджета страны, добавляет он.

Высокая цена на нефть позволяет государству аккумулировать дополнительные доходы и реализовывать более масштабную и эффективную политику по восстановлению экономики страны и обеспечению макроэкономической стабильности, резюмирует Денис Попов из Промсвязьбанка.

…И НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ

Сложившаяся ситуация с высокой рублевой ценой нефти весьма выгодна и российским нефтяным компаниям, поскольку их основные расходы осуществляются в рублях, а доходы поступают в валютных средствах, отмечает Кочетков из компании "Открытие брокер". Экономист предупредил, когда ждать новых финансовых потрясений

Сочетание высоких долларовых цен и слабого рубля крайне позитивно для экспортеров-нефтяников, также полагает Евстифеев из банка "Зенит". Такие компании получают выручку в валюте и далее конвертируют в рубли, получая больше денег в рублевом выражении, поясняет он.

Высокая рублевая цена на нефть и определенная недооцененность рубля способствуют более быстрому восстановлению финансовой устойчивости секторов экономики, ориентированных на экспорт, а также увеличивают доходы государственного бюджета, резюмирует Попов из Промсвязьбанка.

ОСЛАБЛЕН ЛИ РУБЛЬ?

Рубль выглядит относительно недооцененным при текущей достаточно высокой цене нефти, считает Евгений Миронюк из компании "Фридом финанс". "Потенциальное улучшение платежного баланса в ближайшие месяцы окажет поддержку рублю. Вероятно снижение доллара к значениям, соответствующим 3500-4000 рублей за баррель нефти. Верхняя граница этого диапазона предполагает, что при условной цене 60 долларов за баррель Urals доллар сползет до 66,6 рубля. Однако этому пока препятствуют обострившиеся санкционные риски", — рассуждает он.

Если исключить геополитический фактор, то курс доллара должен находиться ниже 70 рублей, оценивает Попов из Промсвязьбанка. "При дальнейшем росте цен на нефть локальное укрепление рубля все же может реализоваться. Но вряд ли мы увидим существенный и продолжительный тренд в этом направлении. На конец 2021 года мы прогнозируем курс 74,5 рубля за доллар", — говорит он.

Как правило, такой высокий уровень рублевой цены барреля, как сейчас, не является нормальным и не держится длительное время – лишь пару месяцев, замечает Евстифеев из банка "Зенит".

"Далее либо укрепляется рубль, либо падают долларовые цены на нефть. Таким образом, рассматривать дорогую "рублебочку" в качестве сигнала к укреплению рубля можно не всегда. Впрочем, в текущей ситуации больше предпосылок все же для укрепления рубля, чем для падения долларовых нефтяных цен", — заключил он.

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