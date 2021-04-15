МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Стоимость нефти снижается в четверг утром в рамках коррекции после активного роста среды, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР торгуются разнонаправленно

По состоянию на 7.51 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,09% — до 66,52 доллара, а майских фьючерсов на WTI — на 0,19%, до 63,03 доллара за баррель.

Небольшое снижение стоимости нефти утром обусловлено коррекцией. По итогам среды котировки сырья выросли на 4,6-4,9%. Такому удорожанию способствовали данные о снижении ее запасов в США больше прогноза, а также повышение прогнозов относительно спроса Международным энергетическим агентством (МЭА) и ОПЕК.

"Фиксация прибыли вероятна, поскольку цены на нефть вчера чрезмерно выросли", — сказала агентству Блумберг основательница Vanda Insights Вандана Хари.

Она также связала рост котировок в среду с "выборочным" вниманием инвесторов к новостям — несмотря на повышение прогнозов по спросу и снижению запасов нефти в США, в Европе по-прежнему действуют карантинные ограничения, а Индия погружается во вторую волну коронавируса.

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