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Цены на нефть снижаются после резкого роста в среду
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Стоимость нефти снижается в четверг утром в рамках коррекции после активного роста среды, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.51 мск цена июньских фьючерсов на... ПРАЙМ, 15.04.2021
фьючерсы на нефть, нефть, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки, энергетика, нефть
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Стоимость нефти снижается в четверг утром в рамках коррекции после активного роста среды, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.51 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,09% — до 66,52 доллара, а майских фьючерсов на WTI — на 0,19%, до 63,03 доллара за баррель.
Небольшое снижение стоимости нефти утром обусловлено коррекцией. По итогам среды котировки сырья выросли на 4,6-4,9%. Такому удорожанию способствовали данные о снижении ее запасов в США больше прогноза, а также повышение прогнозов относительно спроса Международным энергетическим агентством (МЭА) и ОПЕК.
"Фиксация прибыли вероятна, поскольку цены на нефть вчера чрезмерно выросли", — сказала агентству Блумберг основательница Vanda Insights Вандана Хари.
Она также связала рост котировок в среду с "выборочным" вниманием инвесторов к новостям — несмотря на повышение прогнозов по спросу и снижению запасов нефти в США, в Европе по-прежнему действуют карантинные ограничения, а Индия погружается во вторую волну коронавируса.
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