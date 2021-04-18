МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. "Второе дыхание" рубля, если имеется в виду его укрепление, откроется лишь после адаптации к мнимым или реальным угрозам введения ограничений от западных партнеров. Уже сейчас геополитический дисконт в рубле значительно превышает планку в 5%, рассказал агентству "Прайм" эксперт "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер. Экономист допустил переход к прежнему пенсионному возрасту

Российский рубль подвержен как общемировым трендам глобального валютного рынка, так и влиянию геополитической повестки. Причем санкционный драйвер сейчас выступает доминирующим фактором курсообразования рубля, поясняет эксперт.

"Ведь цены на нефть — выше 66 долларов за баррель марки Brent, котировки газа штурмуют многолетние максимумы, отмечено ралли в металлах, а деловая и потребительская активность в стране восстанавливаются", — добавляет он. "Ген бедности": есть ли люди, которым не суждено разбогатеть

Фундаментально обоснованным курсом, при текущих вводных по мировой конъюнктуре товарных рынков и величине спроса на ресурсы, Зельцер считает область 70 рублей за доллар США.

"Поскольку текущая ситуация характеризуется крайней неопределенностью, а масштаб санкций не очерчен (можно лишь строить предположения), то и прогнозирование на краткосрочному перспективу затруднено. При спокойном внешнем фоне, вероятно, сильный рубль можно будет встретить осенью 2021 года", — спрогнозировал Зельцер.

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