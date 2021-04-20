МОСКВА, 20 апр — Dow Jones. Фьючерсы на нефть в понедельник выросли после сообщений об остановке нефтедобычи на некоторых месторождениях в Ливии. Кроме того, трейдеры анализировали последние сигналы относительно перспектив мирового спроса и предложения. Цены на золото снизились, сдав завоеванные на прошлой неделе позиции

Наблюдатели также обеспокоены увеличением числа новых случаев коронавируса в различных странах мира и возможными последствиями этого для спроса.

Майские контракты на нефть WTI на NYMEX выросли на 25 центов, или 0,4% до 63,38 доллара за баррель. Июньские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 28 центов, или 0,4%, до 67,05 доллара за баррель.

В пятницу оба контракта завершили неделю с повышением более чем на 6%, получив поддержку со стороны сильных экономических данных Китая и повышения прогноза относительно спроса Международным энергетическим агентством.

“Мы определенно видим некоторые риски, связанные со спросом, особенно в развивающихся странах. В тех странах, которые могли бы содействовать повышению (общемирового) спроса. Число новых случаев коронавируса (в таких странах) в последнее время резко выросло, что может помешать восстановлению экономики”, – рассуждает Юджин Вайнберг, товарно-сырьевой аналитик Commerzbank.

“Предположительно, именно по этой причине спрос на топливо в Индии, третьем по величине мировом импортере нефти, в последнее время вновь сократился”, – добавляет Вайнберг. Он обращает внимание на данные государственных НПЗ, согласно которым, спрос на дизельное топливо в первой половине апреля в Индии упал на 3% до 1,38 млн баррелей в день. Между тем спрос на бензин сократился на 5% до 561 000 баррелей в день. Бумаги российских компаний закрыли торги в Лондоне снижением

Индия опередила Бразилию и вышла на второе место в мире по числу случаев коронавируса. Число случаев заражения коронавирусом в Индии достигло 15,1 млн. Кроме того, Индия находится на четвертом месте в мире по числу летальных исходов от коронавируса – этот показатель составляет 178 769. Бразилия оказалась на третьем месте в мире по числу случаев коронавируса (13,9 млн) и на втором месте по числу летальных исходов (373 335). Мексика находится на третьем месте в мире по числу летальных исходов от коронавируса (212 339) и на 14-м месте в мире по числу заражений (2,3 млн).

По словам аналитиков, снижение доллара поспособствовало ослаблению давления на нефтяные котировки. Индекс доллара ICE недавно снизился на 0,5%.

Ослабление доллара может стать позитивным фактором для котировок сырьевых товаров, деноминированных в американской валюте, делая их более дешевыми для держателей других валют.

Майские фьючерсы на бензин выросли на 0,2%, почти до 2,05 долара за галлон. Майские фьючерсы на топочный мазут упали в цене на 0,2% до 1,89 доллара за галлон.

Фьючерсы на природный газ выросли на 2,6% до 2,75 доллара за млн БТЕ.

— Автор Myra P. Saefong, myra.saefong@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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