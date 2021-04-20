МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник торгуются разнонаправленно, сдерживает торги снижение американских индексов, при этом инвесторы обращают внимание на решение ЦБ Китая по ставке, свидетельствуют данные торгов. 

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По состоянию на 7.26 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,29%, до 3487,6 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,57%, до 2287,42 пункта, гонконгский Hang Seng Index — снижался на 0,1%, до 29087 пунктов. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,49%, до 3214,57 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — уменьшался на 0,59%, до 7023,6 пункта. Японский Nikkei 225 сокращался на 2,23%, до 29022 пунктов.

По итогам торгов понедельника основные американские фондовые индексы опустились, приостановив свой рекордный рост. На протяжении прошлой недели американский промышленный индекс Dow Jones (DJIA) и индекс широкого рынка S&P 500 обновляли свои исторические рекорды.

Инвесторы обращают внимание и на новости из Китая. Китайский центробанк во вторник вновь оставил неизменной основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) на уровне 3,85%. Неизменной с прошлого месяца осталась и пятилетняя ставка LPR — на уровне 4,65%, также оправдав ожидания экспертов.

Ситуация вокруг коронавируса продолжает представлять риски для восстановления экономики. Так, из-за роста числа заражений коронавирусом в Японии ввести режим ЧС намереваются администрация японского столичного региона и ряд префектур.

"Пока растет число новых заражений коронавирусом, поднимается и возможность введения режима чрезвычайной ситуации, что дает желтый свет для восстановления экономики", — цитирует агентство Франс Пресс мнение аналитиков Okasan Online Securities.

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