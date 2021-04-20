МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром растут на ожиданиях по ОПЕК+ после новостей о том, что в апреле планируется лишь заседание мониторингового комитета, свидетельствуют данные торгов. Биржи АТР торгуются без единой динамики на фоне снижения индексов США

По состоянию на 7.38 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,01%, до 67,73 доллара, стоимость июньских фьючерсов на WTI увеличивалась на 0,99%, до 64,06 доллара за баррель, майских — на 0,84%, до 63,91 доллара.

В понедельник агентство Блумберг сообщило, что ОПЕК+ обсуждает возможность проведения 28 апреля только заседания мониторингового комитета, без общего заседания организации. Кроме того, три делегата заявили агентству, что не ожидают каких-либо изменений в запланированном увеличении добычи нефти.

По мнению аналитиков, которое приводит газета Wall Street Journal, сообщения о намерении ОПЕК+ отказаться от полноценного заседания поддерживает нефтяные котировки на утренних торгах, при этом нефтяные рынки уже учли постепенное наращивание добычи ОПЕК+.

В среду выйдет еженедельная статистика о коммерческих запасах нефти в США за минувшую неделю. Аналитики ожидают, что запасы могут показать снижение четвертую неделю подряд, на этот раз на 2,8 миллиона баррелей. В ночь на среду свою оценку по коммерческим запасам опубликует Американский институт нефти (API), в среду вечером данные опубликует минэнерго США.

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