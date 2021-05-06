МОСКВА, 6 мая — Dow Jones. Фьючерсы на нефть WTI в среду закрылись снижением, а контракты на Brent – небольшим ростом. Трейдеры пересмотрели прогнозы по спросу, хотя данные из США и показали самое большое с января недельное сокращение запасов нефти. Фьючерсы на золото закрылись ростом после разъяснений Йеллен

“Похоже, что на котировки сейчас влияют два противоположных фактора – позитивные данные по запасам в США и обеспокоенность спросом в Индии", — отмечает Мэтт Смит из ClipperData.

Июньские фьючерсы на нефть WTI упали в цене на 6 центов, или почти на 0,1%, до 65,63 доллара за баррель. В ходе торгов котировки поднимались до 66,76 доллара за баррель, что является самой высокой с марта внутридневной ценой для контрактов с ближайшими сроками поставки, согласно данным FactSet.

Июльские фьючерсы на Brent подорожали на 8 центов, или 0,1%, до 68,96 доллара за баррель. Котировки достигали максимума сессии 69,95 доллара.

Прежде, чем перейти к снижению, котировки получали поддержку на ожиданиях относительно повышения спроса в условиях отмены карантинных ограничений в Европе и США. Кроме того, официальные данные указали на значительное сокращение запасов нефти в США.

Некоторые штаты США планируют ослабить карантинные ограничения в ближайшие недели на фоне сокращения числа новых случаев заболевания коронавирусом. Прогресс в дистрибуции вакцин и ослабление ограничений передвижения также способствуют оптимизму относительно спроса на топливо в Европе. Рубль вечером мало меняется к доллару и подрастает к евро

Между тем больницы в Индии по-прежнему переполнены и сохраняется нехватка медсредств, включая кислород.

В среду Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США сообщило о сокращении запасов сырой нефти на 8 млн баррелей на неделе 24-30 апреля. Это самое большое недельное сокращение запасов с января.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали, что EIA сообщит об уменьшении запасов на 3,9 млн баррелей. Во вторник Американский институт нефти (API) сообщил о сокращении запасов нефти в США на неделе 24-30 апреля на 7,7 млн баррелей.

“Столь солидному уменьшению запасов способствовало увеличение загрузки нефтеперерабатывающих мощностей и экспорта, — отмечает Смит. – Нефтеперерабатывающие заводы готовятся к летнему сезону автомобильных поездок, и их активность теперь будет только расти, тогда как спрос на нефть в Азии будет способствовать экспорту нефти из США".

Между тем запасы сырой нефти в терминале Кушинга (штат Оклахома) за отчетную неделю выросли на 200 000 баррелей, сообщило EIA.

Запасы бензина увеличились на 700 000 баррелей, а запасы дистиллятов уменьшились на 2,9 млн баррелей. Опрошенные S&P Global Platts аналитики полагали, что запасы бензина сократятся на 500 000 баррелей, а дистиллятов – на 1,6 млн баррелей.

Июньские фьючерсы на бензин на NYMEX закрылись почти без изменений, по 2,15 доллара за галлон. Июньские контракты на печное топливо подорожали на 0,2% до 2 долларов за галлон.

Июньские фьючерсы на природный газ снизились в цене на 1% до 2,94 доллара за млн БТЕ.

— Перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

Читайте также:

Dow Jones закрылся рекордным ростом