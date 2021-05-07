МОСКВА, 7 мая – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. На майских праздниках рубль остается стабильным, его поддерживают котировки нефти. Однако в середине месяца курс рубля к доллару может резко измениться, считают опрошенные "Прайм" эксперты. Причиной разворота динамики курсов станет геополитика и оживление мировой экономики. Рубль перешел к символическому росту против доллара и евро

МЫ ОТДЫХАЕМ, ДРУГИЕ ТОРГУЮТ

На стабильность рубля к доллару и евро на майских праздниках влияет нейтральность политических событий в России. Основное движение в отечественной валюте сейчас задает биржа – пока мы отдыхаем, другие страны торгуют. В напряжении рубль также продолжают держать США, которые не так давно ввели санкции против России, а с 12 мая прекратят выдачу неиммиграционных виз россиянам.

До 11 мая рубль будет находится в четком диапазоне — 75-78 рублей. А вот после майских праздников могут сложиться предпосылки для снижения курса доллара.

Факторы геополитики, продиктованные санкционной риторикой, держат российскую валюту в зоне неопределенности, в основном формируя предпосылки волатильности рубля, считает управляющий директор Accent Capital Андрей Богданов. Аналитики рассказали, как повлияют санкции США на курсы доллара и евро

Возможно, апрельские санкции на запрет покупки ОФЗ на первичном рынке только положили начало санкционной политике администрации Джо Байдена, рассуждает аналитик QBF Екатерина Киселёва.

"Политические риски являются одним из первообразующих факторов динамики курса рубля. Отечественная валюта находится в уязвимом положении из-за ситуации, связанной с обострением конфликта на Донбассе, и ухудшением отношений с ЕС и США", — добавляет она.

Также сильное влияние на курс рубля в краткосрочной перспективе может оказать потенциальная встреча президентов России и Украины, исход которой во многом определит динамику валюты, считает аналитик.

ЧТО ПОДДЕРЖИТ РУБЛЬ

Поддерживать рубль будет рост стоимости нефти или, по крайней мере, её стабильная цена, считает доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев.

Позитивным сценарием для рубля может стать сохранение котировок Brent в районе 62-65 долларов за баррель или рост в сторону 70 долларов за баррель. Но при неблагоприятном политическом фоне "черное золото" не сможет оказать достаточной поддержки российской валюте, уверена Киселева.

Кроме того, повышение ключевой ставки создает поддержку курсу рубля за счет потенциального повышения ставок реальной доходности. Плюсом может послужить и активизация к концу мая выплаты дивидендов российскими эмитентами, отмечает Богданов.

"Макроэкономические факторы скорее говорят о возможном укреплении рубля – несмотря на сложности, процессы вакцинации идут во всех странах. Восстановление экономик, в том числе российской, оценивается как перспектива относительно близкого времени", — говорит эксперт.

Совокупность упомянутых факторов может повлиять на курс рубля позитивно, несмотря на все старания американской администрации. Таким образом, после завершения майских каникул он может существенно укрепиться.

СКОЛЬКО БУДЕТ СТОИТЬ РУБЛЬ

При этом курсовые параметры аналитики пока оценивают весьма размыто. Если ничего существенного не произойдёт, рубль в течение мая будет колебаться в диапазоне 74.5 — 75,5 рублей за доллар и 89 — 91 рубль за евро. Возможно, конечно, и более сильное укрепление рубля, но стабильным оно не будет, прогнозирует Григорьев. Российский рынок акций и рубль растут на позитивном внешнем фоне

В качестве негативного сценария можно представить резкое замедление темпов вакцинации и снижение цен на нефть вкупе с политической напряженностью, которые могут поднять курс доллара до 79-83 рублей, говорит Киселева.

По мнению Богданова, при отсутствии значимых событий в мировой экономике курс рубля в мае будет находится вокруг текущего уровня 73-76 рублей за доллар. ​