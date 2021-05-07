МОСКВА, 7 мая — Dow Jones. Фьючерсы на нефть в четверг закрылись снижением вторую сессию подряд. Инвесторы оценивали разочаровывающие данные по потреблению бензина в США и продолжали следить за вспышкой COVID-19 в Индии. Американские биржи закрылись уверенным ростом

“Ситуация в Индии по-прежнему является существенным сдерживающим фактором для роста цен на нефть", — отмечает Эдвард Мойя, главный рыночный аналитик Oanda.

В Индии, которая является третьей страной в мире по объемам импорта нефти, число новых случаев заражения коронавирусом в четверг превысило 400 000 во второй раз с начала новой волны в прошлом месяце, составив 412 262. Общее число заболевших COVID-19 в Индии превысило 21 млн. Министерство здравоохранения страны сообщило о 3980 случаях смерти от коронавируса за сутки. Всего от COVID-19 в Индии умерло 230 168 человек. Эксперты полагают, что число случаев заражения и смертей в Индии занижено.

“Хотя предложение и продолжает способствовать росту котировок, в течение месяца ценам на нефть просто нужно консолидироваться, пока Индия и Япония не начнут лучше контролировать ситуацию с COVID”, — говорят в Oanda, допуская, что на фоне улучшения ситуации в Индии цены на нефть WTI могут вырасти на 10%-15%.

“В остальном мире все больше опасаются, что затяжной кризис в Индии может спровоцировать появление новых вариантов (коронавируса), в результате чего глобальная пандемия будет продолжаться гораздо дольше", — отмечает Мойя, добавляя, что Евросоюз и США будут наращивать поддержку Индии, на которую приходится около 18% мирового населения.

Июньские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX снизились в цене на 92 цента, или 1,4%, до 64,71 доллара за баррель. Июльские контракты на нефть Brent на ICE Futures Europe подешевели на 87 цента, или 1,3%, до 68,09 доллара за баррель.

В среду Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США сообщило о более значительном, чем ожидалось, сокращении запасов нефти в стране, на 8 млн баррелей. Между тем после выхода этих данных нефтяные цены оказались под давлением ввиду увеличения запасов бензина на 700 000 баррелей.

Кроме того, поставки моторного бензина на потребительский рынок сократились на 12 000 баррелей, до 8,864 млн баррелей, что также является негативным для цен фактором, говорит Роберт Йогер из Mizuho Securities. Российский рынок акций закрылся в плюсе на фоне роста западных площадок

“Многие аналитики ожидают увеличения спроса на фоне отмены карантинных ограничений… но этого не происходит уже вторую неделю подряд”, — отмечает Йогер.

Котировки бензина в последнее время являлись лидерами ралли цен на энергоносители, но должны будут получить поддержку, чтобы их ралли в ближайшие недели продолжилось, добавляет он.

В среду фьючерсы на бензин утратили достигнутые в ходе торгов позиции и завершили сессию почти без изменений. В четверг июньские контракты на бензин подешевели почти на 1,8% до 2,11 за галлон, а июньские фьючерсы на печное топливо – почти на 0,7% до 1,99 доллара за галлон.

Перед выходом данных EIA цены на нефть росли на фоне оптимизма относительно спроса на нефть в США и возможного ослабления локдаунов в Европе.

Между тем, появились сообщения о том, что Саудовская Аравия понизила официальные отпускные цены на нефть для Азии и Европы. Это решение могло быть отчасти связано с ускоренным распространением коронавируса в Индии, отмечают аналитики Commerzbank.

"Официальные отпускные цены на саудовскую нефть для США были повышены до максимума с ноября, – сообщают в банке. – В Саудовской Аравии явно по-разному оценивают перспективы различных регионов".

Цены на природный газ в четверг изменились лишь незначительно. По данным EIA, за неделю 24-30 апреля запасы природного газа увеличились на 60 млрд кубических футов. Опрошенные S&P Global Platts аналитики в среднем прогнозировали рост запасов на 51 млрд кубических футов.

Июньские контракты на природный газ закрылись снижением на 0,3%, по 2,93 доллара за млн БТЕ.

— Автор William Watts; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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