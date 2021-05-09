МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. В первую очередь не стоит покупать доллары в виде наличных, как до сих пор предпочитают поступать многие из наших соотечественников. Разница между ценой покупки и продажи в банке или обменном пункте довольно велика, поэтому, покупая и продавая валюту через банк, вы всегда снижаете доходность своих операций. Об этом рассказал агентству "Прайм" эксперт ИК "Универ Капитал" Сергей Дроздов. Экономист назвал главное условие для обрушения доллара

"Особенно велика эта разница в периоды сильных колебаний курса, когда на фоне панических настроений граждане бросаются скупать валюту", — говорит он.

Не стоит забывать и о том, что сотрудники обменных пунктов часто прибегают к различным нечистым схемам, а у обменников вас могут поджидать воры или мошенники.

"Наличные деньги c большей вероятностью можно потерять, они могут стать объектом кражи или, например, сгореть вместе с вашей квартирой", — добавляет Дроздов.

Кроме того, сохраняя деньги в виде наличных, вы заведомо отказываетесь даже от того скромного дохода, который они могут принести, будучи вложенными хотя бы на банковский депозит.

"Если уж вы твердо верите в долгосрочные перспективы американской или любой другой иностранной валюты, то сейчас гораздо быстрее и удобнее совершать сделки с ней на бирже через брокера. И при этом хранить валюту на банковском вкладе или вкладывать в инструменты, номинированные в валюте, например, те же еврооблигации", — отмечает специалист. Финансист научил, как сколотить капитал на 10% от зарплаты

Однако не стоит так уж безрассудно полагаться на доллары и евро. Любые валюты подвержены инфляции, в том числе и американская с европейской. На фоне пандемии власти США и ЕС активно поддерживают экономику своих стран и покупательную способность своих граждан массированными вливаниями денег. И это при том, что мировая экономика, товарооборот в которой как раз и обеспечен в значительной степени этими валютами, просела.

Не защищены вложения в валюты и от политических рисков. А последние сейчас особенно велики — США взяли курс на жесткую конфронтацию с Россией и Китаем, активно втягивают в этот процесс и Европу.

"Даже если оставить за скобками вероятность большой войны, как такое развитие событий, при котором всем уже будет не до денег, не исключена ситуация, при которой санкционное противостояние примет настолько жесткий характер, что транзакции в американской валюте и счета в ней в российских банках окажутся на какое-то время заморожены. В свете всего этого старая мудрость, гласящая, что не следует складывать все яйца в одну корзину, остается как никогда актуальной", — подытожил эксперт.