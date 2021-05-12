МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть несколько замедлили рост, но продолжают подниматься в пределах 1,5-2% после выхода статистики по запасам сырья в США, свидетельствуют данные торгов. Угроза сбережениям. Когда настанет время уходить с биржи

По состоянию на 17.57 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,56% — до 69,62 доллара, а июньских фьючерсов на WTI — на 1,64%, до 66,35 доллара за баррель.

До публикации статистики по запасам в США нефть дорожала почти на 2%, а цена Brent приближалась к 70 долларам за баррель. После выхода данных рост несколько замедлился.

Согласно информации министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 7 мая, не считая стратегический резерв, сократились всего на 0,4 миллиона баррелей вместо ожидавшихся 2,8 миллиона баррелей. Запасы, таким образом, составили 484,7 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США, по данным ведомства, за неделю выросла на 100 тысяч баррелей в сутки и составила 11 миллионов баррелей в сутки. При этом запасы бензина неожиданно увеличились, хотя прогнозировалось их уменьшение, а запасы дистиллятов — упали сильнее прогнозов.