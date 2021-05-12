МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 7 мая, сократились на 0,1%, или на 0,4 миллиона баррелей, и достигли 484,7 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. Минэнерго США сообщает о росте мирового спроса на нефть в апреле

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали снижения показателя на 2,8 миллиона баррелей.

Стратегический резерв нефти в стране снизился на 1,4 миллиона баррелей, или на 0,2%, до 632 миллионов баррелей, также сообщает министерство.

При этом запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетную неделю снизились до 45,9 миллиона с 46,3 миллиона баррелей.

Запасы бензина в США за неделю выросли на 0,4 миллиона баррелей (на 0,2%), до 236,2 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0,6 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов снизились на 1,7 миллиона баррелей, или на 1,3% — до 134,4 миллиона баррелей. Прогнозировалось снижение на 1,1 миллиона баррелей.

ДОБЫЧА НЕФТИ

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 7 мая, выросла на 100 тысяч баррелей в сутки и составила 11 миллионов баррелей в сутки, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 10,95 миллиона баррелей в сутки. Валюта, рынки, нефть

Добыча нефти в стране в 2020 году составила в среднем 11,313 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По предварительным данным, добыча нефти в марте составила 10,94 миллиона баррелей в сутки, в апреле — 10,97 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 11 мая понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам 2021 года до 11,02 миллиона баррелей в сутки, а прогноз на 2022 год — до 11,84 миллиона баррелей в день.