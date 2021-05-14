МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются на существующих опасениях за снижение спроса в краткосрочной перспективе, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США резко выросли после трех дней снижения пунктов

По состоянию на 7.41 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,4% — до 66,78 доллара, июньских фьючерсов на WTI — на 0,3%, до 63,63 доллара за баррель.

Стоимость нефти продолжает снижаться в пятницу после падения более чем на 3% днем ранее. В целом аналитики отмечают, что в краткосрочной перспективе существуют риски для спроса на нефть, вызванные тяжелой эпидемиологической обстановкой в некоторых странах Азии и Латинской Америки. Однако позднее в 2021 году ожидается новая волна роста потребления сырья.

"Рост числа заражений в Индии и некоторых частях юго-восточной Азии и Латинской Америки иллюстрирует риск для спроса на нефть. Но в общем на рынке присутствуют положительные ожидания появления спроса позднее в этом году, что будет поддерживать цены на Brent на уровне 65-79 долларов", — комментирует аналитик IHS Markets Виктор Шум (Victor Shum), которого цитирует агентство Блумберг.

Давление на котировки сырья также оказывают новости о возобновлении работы крупнейшего оператора трубопроводов в США Colonial Pipeline, который на прошлой неделе подвергся хакерской атаке.

Компания сообщила в ночь на пятницу, что полностью восстановила поставки топлива на Восточном побережье США, однако после перезапуска потребуется несколько дней на то, чтобы цепочка поставок вернулась к нормальному состоянию.

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