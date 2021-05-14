Нефть дешевеет на краткосрочных опасениях за спрос
МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются на существующих опасениях за снижение спроса в краткосрочной перспективе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.41 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,4% — до 66,78 доллара, июньских фьючерсов на WTI — на 0,3%, до 63,63 доллара за баррель.
Стоимость нефти продолжает снижаться в пятницу после падения более чем на 3% днем ранее. В целом аналитики отмечают, что в краткосрочной перспективе существуют риски для спроса на нефть, вызванные тяжелой эпидемиологической обстановкой в некоторых странах Азии и Латинской Америки. Однако позднее в 2021 году ожидается новая волна роста потребления сырья.
"Рост числа заражений в Индии и некоторых частях юго-восточной Азии и Латинской Америки иллюстрирует риск для спроса на нефть. Но в общем на рынке присутствуют положительные ожидания появления спроса позднее в этом году, что будет поддерживать цены на Brent на уровне 65-79 долларов", — комментирует аналитик IHS Markets Виктор Шум (Victor Shum), которого цитирует агентство Блумберг.
Давление на котировки сырья также оказывают новости о возобновлении работы крупнейшего оператора трубопроводов в США Colonial Pipeline, который на прошлой неделе подвергся хакерской атаке.
Компания сообщила в ночь на пятницу, что полностью восстановила поставки топлива на Восточном побережье США, однако после перезапуска потребуется несколько дней на то, чтобы цепочка поставок вернулась к нормальному состоянию.
Читайте также:
https://1prime.ru/Financial_market/20210514/833659047.html