Угроза сбережениям. Когда настанет время уходить с биржи
МОСКВА, 11 мая – ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Если вы решились зарабатывать на бирже, то подойдите к этому вопросу со всей серьёзностью, как следует вникнув в принципы работы ценных бумаг. Фондовые рынки не так уж благосклонны к новичкам и способны преподносить неопытным трейдерам подчас не самые приятные сюрпризы, считают эксперты, опрошенные агентством "Прайм". Однако это еще не повод покидать биржу окончательно и бесповоротно.
НЕ СПЕШИТЕ ПОКИДАТЬ БИРЖУ
Неопытным инвесторам не стоит спешить с уходом с биржи, считает руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ "Универ Капитал" Андрей Верников.
"Американские домохозяйки, регулярно инвестируя средства в акции, побеждают в доходности многих профессиональных управляющих. Просто надо принять во внимание, что акции относятся к высокорисковым инструментам, потенциал которых раскрывается при инвестировании сроком на семь лет и больше", — отмечает он.
При долгосрочных сроках инвестирования работают экономические закономерности — экономика большинства стран мира растущая, а при краткосрочном инвестировании "правят бал" случайные события.
По словам Верникова, есть смысл переработать свою стратегию как инвестора — избегать рискованных акций и покупать акции наиболее ликвидных компаний с растущим бизнесом.
"Например, у Мосбиржи и Сбербанка бизнес растущий. Перспектива же традиционных нефтяных компаний в связи с наступлением экологических технологий просматриваются смутно", — говорит эксперт.
Также следует включить в портфель не только акции, но и облигации со сроком погашения до трех лет. Это будет резервом для инвестирования, который понадобится, когда рынок акций войдет в режим коррекции. Держать 30% портфеля в облигациях — вариант оптимальный, уверен он.
ПЕРЕЗАРЯДИТЬ БАТАРЕЙКИ
Эксперт рекомендует пересмотреть и проанализировать свое поведение на бирже.
Так, полезно вести журнал, который чаще всего показывает, что к убыткам привели не инвестиции, а спекуляции. Именно спекуляции — большое количество сделок внутри дня — являются риском для начинающего трейдера.
Начинающим инвесторам Верников также советует поставить срок, когда они хотят научиться прибыльному трейдингу:"Если за два года научиться не удалось, то, возможно, это не ваше".
Денежные власти России считают, что инфляция к концу года снизится до 4% или 4% " хвостиком" — из этого и надо исходить. Депозиты в надежном банке сейчас приносят 5,5-6% годовых максимум.
Трейдерам, потерявшим деньги на бирже, стоит "перезарядить батарейки" и отдохнуть. Для этого подходят депозиты.
"Можно временно запарковать свои деньги на депозите и, "перезарядив батарейки", вернуться на биржу. Биржа никуда не убежит от начинающего инвестора", — полагает Верников.
НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЕ РЫНКИ
После серьезного роста фондового рынка все чаще раздаются предупреждения о возможном кризисе и коррекции, поэтому стоит всерьез задуматься о защите своих сбережений и о пересмотре портфеля, считает в свою очередь частный инвестор, основатель "Школы Практического Инвестирования" Федор Сидоров.
В настоящее время рост рынков обеспечивается печатным станком ФРС, который вбрасывает большие объемы ликвидности. Эти средства захлестнули рынки по всему миру, и стоимость ценных бумаг отдельных компаний сильно превышает реальную стоимость бизнеса, его активов.
Многие начинающие инвесторы в прошлом году получили прибыль от инвестиций, измеряемую десятками процентов годовых, и предполагают, что так будет постоянно.
"К сожалению, рынки не так благосклонны к новичкам, как это может показаться на первый взгляд, и способны преподнести много сюрпризов. Стоимость активов, которые выросли в разы, способна быстро снижаться и съедать бумажную прибыль с большой скоростью" — предупреждает инвестор.
Поэтому тем, кто зашел на рынок недавно, необходимо начинать формировать инвестиционные портфели, которые защитят их капитал от все больших рисков падения рынков.
По оценкам эксперта, у большинства новичков в портфелях набраны только акции компаний США, причем в большинстве случаев это небольшие компании, бумаги которых в случае неблагоприятных ситуаций на бирже начнут сильно снижаться.
Необходимо переместить часть капитала в инструменты инвестирования с меньшим уровнем риска и большей надежностью и быть во всеоружии при наступлении рыночных неприятностей. А часть средств стоит перевести в защитные активы – акции крупнейших компаний с хорошей дивидендной доходностью, рублевые и еврооблигации, "металлические" фонды (золото и серебро) и т.д.
ВЛОЖЕНИЯ — НЕ ИГРУШКИ
Если вы взяли кредит, чтобы купить биткоин или другую криптовалюту, то с высокой долей вероятностью вскоре вы окажетесь в долгах, считает финансовый советник Анна Харченко.
Такие вложения — не игрушки и несут в себе массу рисков, многие из которых вы и предположить не могли. В криптовалюту следует вкладывать лишь малую часть накопленных денег, которую вы готовы потерять.
Начинать же стоит с более простых инструментов — облигаций, акций, индексных фондов, убеждена она.
Если падение на рынке акций приводит вас в ужас, и вы продаёте бумаги в убыток из-за страха потерять больше, тогда уходите с биржи.
"Вы будете терять деньги и утвердитесь по мнении, что рынок — это казино. По всей видимости, вам не хватает знаний о принципах работы акций, и вы не учли свой риск-профиль", — предположила финансист.
Начните с более надёжных вложений, к примеру, облигаций федерального займа и повышайте финансовую грамотность. Возможно, со временем, хорошо понимая, как всё устроено, вы вернётесь к акциям, но уже не будете совершать "классическую ошибку новичка", продавая дёшево и покупая дорого.
"Трейдинг — это профессия, которую люди осваивают годами, и даже опыт не гарантирует прибыли", — убеждена Харченко.
Если вы действительно хотите зарабатывать, то подойдите к этому вопросу серьёзно, изучив принципы работы ценных бумаг. Начните постепенно, с незначительной для вас суммы.
ВЫВОДИМ ПОСЛЕДНИЕ ДЕНЬГИ?
В идеальном мире с финансово грамотными людьми повод ухода с биржи может быть только один – достигнуты основные цели финансового плана, но дальнейшие накопления невозможны, полагает аналитик ГК "Финам" Юлия Афанасьева.
Например, человек уже вышел из активного финансового возраста, но успел заработать себе на хороший дом и иные блага. Он бы и не против создать себе капитал на бирже для пассивного дохода, но просто не успеет.
"Людям, у которых биржевые деньги – последние, можно остаться на бирже при условии, что размер их сбережений позволяет по "безрисковой" рыночной ставке обеспечивать им гарантированный доход, необходимый для проживания", — говорит она.
В настоящий момент рыночная "безрисковая" ставка — 5% годовых. То есть если вам нужно 100 тысяч рублей в месяц, то размер ваших "последних" денег должен быть около 27 миллионов рублей.
Если последние деньги скромнее, то лучше их потратить на обучение новой востребованной профессии или на переезд туда, где ваша профессия нужна. А когда появится позитивная разница между доходами и расходами – возвращайтесь на биржу.
"И не забудьте проверить, чтобы у вас был индивидуальный инвестиционный счет – в будущем он вам понадобится", — предупреждает Афанасьева.
По ее мнению, выходить из высокорискованных бумаг нужно только в экстремальных ситуациях, если цели финансового плана резко изменились, "проедена" подушка безопасности, страховки не сработали.
"В целом, не нужно начинать торговать, пока вы не привели финансовый план в порядок, не построили цели, не взвесили все доходы и расходы, не продали лишние пассивы и не проинспектировали активы. Пока четко не поняли свою цель прихода на биржу, срок достижения целей, сумму, с которой можно работать, и уровень риска — сколько разрешает терять финансовый план", — заключила аналитик.
https://1prime.ru/Financial_market/20210511/833613288.html