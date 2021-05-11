МОСКВА, 11 мая – ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Если вы решились зарабатывать на бирже, то подойдите к этому вопросу со всей серьёзностью, как следует вникнув в принципы работы ценных бумаг. Фондовые рынки не так уж благосклонны к новичкам и способны преподносить неопытным трейдерам подчас не самые приятные сюрпризы, считают эксперты, опрошенные агентством "Прайм". Однако это еще не повод покидать биржу окончательно и бесповоротно. "Ген бедности": есть ли люди, которым не суждено разбогатеть

НЕ СПЕШИТЕ ПОКИДАТЬ БИРЖУ

Неопытным инвесторам не стоит спешить с уходом с биржи, считает руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ "Универ Капитал" Андрей Верников.

"Американские домохозяйки, регулярно инвестируя средства в акции, побеждают в доходности многих профессиональных управляющих. Просто надо принять во внимание, что акции относятся к высокорисковым инструментам, потенциал которых раскрывается при инвестировании сроком на семь лет и больше", — отмечает он.

При долгосрочных сроках инвестирования работают экономические закономерности — экономика большинства стран мира растущая, а при краткосрочном инвестировании "правят бал" случайные события.

По словам Верникова, есть смысл переработать свою стратегию как инвестора — избегать рискованных акций и покупать акции наиболее ликвидных компаний с растущим бизнесом.

"Например, у Мосбиржи и Сбербанка бизнес растущий. Перспектива же традиционных нефтяных компаний в связи с наступлением экологических технологий просматриваются смутно", — говорит эксперт.

Также следует включить в портфель не только акции, но и облигации со сроком погашения до трех лет. Это будет резервом для инвестирования, который понадобится, когда рынок акций войдет в режим коррекции. Держать 30% портфеля в облигациях — вариант оптимальный, уверен он.

ПЕРЕЗАРЯДИТЬ БАТАРЕЙКИ

Эксперт рекомендует пересмотреть и проанализировать свое поведение на бирже.

Так, полезно вести журнал, который чаще всего показывает, что к убыткам привели не инвестиции, а спекуляции. Именно спекуляции — большое количество сделок внутри дня — являются риском для начинающего трейдера.

Начинающим инвесторам Верников также советует поставить срок, когда они хотят научиться прибыльному трейдингу:"Если за два года научиться не удалось, то, возможно, это не ваше".

Денежные власти России считают, что инфляция к концу года снизится до 4% или 4% " хвостиком" — из этого и надо исходить. Депозиты в надежном банке сейчас приносят 5,5-6% годовых максимум. Ополовинить кошельки. Что и почему может подорожать к лету

Трейдерам, потерявшим деньги на бирже, стоит "перезарядить батарейки" и отдохнуть. Для этого подходят депозиты.

"Можно временно запарковать свои деньги на депозите и, "перезарядив батарейки", вернуться на биржу. Биржа никуда не убежит от начинающего инвестора", — полагает Верников.

НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЕ РЫНКИ

После серьезного роста фондового рынка все чаще раздаются предупреждения о возможном кризисе и коррекции, поэтому стоит всерьез задуматься о защите своих сбережений и о пересмотре портфеля, считает в свою очередь частный инвестор, основатель "Школы Практического Инвестирования" Федор Сидоров.

В настоящее время рост рынков обеспечивается печатным станком ФРС, который вбрасывает большие объемы ликвидности. Эти средства захлестнули рынки по всему миру, и стоимость ценных бумаг отдельных компаний сильно превышает реальную стоимость бизнеса, его активов.

Многие начинающие инвесторы в прошлом году получили прибыль от инвестиций, измеряемую десятками процентов годовых, и предполагают, что так будет постоянно.

"К сожалению, рынки не так благосклонны к новичкам, как это может показаться на первый взгляд, и способны преподнести много сюрпризов. Стоимость активов, которые выросли в разы, способна быстро снижаться и съедать бумажную прибыль с большой скоростью" — предупреждает инвестор.

Поэтому тем, кто зашел на рынок недавно, необходимо начинать формировать инвестиционные портфели, которые защитят их капитал от все больших рисков падения рынков.

По оценкам эксперта, у большинства новичков в портфелях набраны только акции компаний США, причем в большинстве случаев это небольшие компании, бумаги которых в случае неблагоприятных ситуаций на бирже начнут сильно снижаться.

Необходимо переместить часть капитала в инструменты инвестирования с меньшим уровнем риска и большей надежностью и быть во всеоружии при наступлении рыночных неприятностей. А часть средств стоит перевести в защитные активы – акции крупнейших компаний с хорошей дивидендной доходностью, рублевые и еврооблигации, "металлические" фонды (золото и серебро) и т.д.

ВЛОЖЕНИЯ — НЕ ИГРУШКИ

Если вы взяли кредит, чтобы купить биткоин или другую криптовалюту, то с высокой долей вероятностью вскоре вы окажетесь в долгах, считает финансовый советник Анна Харченко. Как спасти информацию в случае внезапной смерти смартфона

Такие вложения — не игрушки и несут в себе массу рисков, многие из которых вы и предположить не могли. В криптовалюту следует вкладывать лишь малую часть накопленных денег, которую вы готовы потерять.

Начинать же стоит с более простых инструментов — облигаций, акций, индексных фондов, убеждена она.

Если падение на рынке акций приводит вас в ужас, и вы продаёте бумаги в убыток из-за страха потерять больше, тогда уходите с биржи.

"Вы будете терять деньги и утвердитесь по мнении, что рынок — это казино. По всей видимости, вам не хватает знаний о принципах работы акций, и вы не учли свой риск-профиль", — предположила финансист.

Начните с более надёжных вложений, к примеру, облигаций федерального займа и повышайте финансовую грамотность. Возможно, со временем, хорошо понимая, как всё устроено, вы вернётесь к акциям, но уже не будете совершать "классическую ошибку новичка", продавая дёшево и покупая дорого.

"Трейдинг — это профессия, которую люди осваивают годами, и даже опыт не гарантирует прибыли", — убеждена Харченко.

Если вы действительно хотите зарабатывать, то подойдите к этому вопросу серьёзно, изучив принципы работы ценных бумаг. Начните постепенно, с незначительной для вас суммы.

ВЫВОДИМ ПОСЛЕДНИЕ ДЕНЬГИ?

В идеальном мире с финансово грамотными людьми повод ухода с биржи может быть только один – достигнуты основные цели финансового плана, но дальнейшие накопления невозможны, полагает аналитик ГК "Финам" Юлия Афанасьева.

Например, человек уже вышел из активного финансового возраста, но успел заработать себе на хороший дом и иные блага. Он бы и не против создать себе капитал на бирже для пассивного дохода, но просто не успеет.

"Людям, у которых биржевые деньги – последние, можно остаться на бирже при условии, что размер их сбережений позволяет по "безрисковой" рыночной ставке обеспечивать им гарантированный доход, необходимый для проживания", — говорит она.

В настоящий момент рыночная "безрисковая" ставка — 5% годовых. То есть если вам нужно 100 тысяч рублей в месяц, то размер ваших "последних" денег должен быть около 27 миллионов рублей. Деньги просто так. Выплаты от государства, о которых вы не знали

Если последние деньги скромнее, то лучше их потратить на обучение новой востребованной профессии или на переезд туда, где ваша профессия нужна. А когда появится позитивная разница между доходами и расходами – возвращайтесь на биржу.

"И не забудьте проверить, чтобы у вас был индивидуальный инвестиционный счет – в будущем он вам понадобится", — предупреждает Афанасьева.

По ее мнению, выходить из высокорискованных бумаг нужно только в экстремальных ситуациях, если цели финансового плана резко изменились, "проедена" подушка безопасности, страховки не сработали.

"В целом, не нужно начинать торговать, пока вы не привели финансовый план в порядок, не построили цели, не взвесили все доходы и расходы, не продали лишние пассивы и не проинспектировали активы. Пока четко не поняли свою цель прихода на биржу, срок достижения целей, сумму, с которой можно работать, и уровень риска — сколько разрешает терять финансовый план", — заключила аналитик.