МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Учитывая относительно небольшие суммы, используемые для летнего отдыха, закрытость многих зарубежных направлений и снижение волатильности валютного рынка благодаря стабилизации геополитической ситуации, вряд ли даже несколько процентов выгоды в курсовой разнице стоят того, чтобы задумываться о моменте покупки валюты для летнего отдыха. Об этом рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. 

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"В целом, для защиты долгосрочных сбережений лучше планомерно вкладываться в инвалюту по мере появления таких накоплений, не особо задумываясь о ее курсе", — добавляет эксперт.

По его словам, естественно, лучше избегать экстремальных фаз рынка, когда спрос на валюту, вызванный страхом девальвации, задирает ее курс на экономически необоснованный уровень (как в декабре 2014-го или в январе 2016 года).

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"Однако благодаря планомерности покупок, даже если одна из них будет сделана неудачно в подобный период, это не приведет к существенной курсовой просадке ваших валютных накоплений", — подытожил Бабин.