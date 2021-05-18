МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Учитывая относительно небольшие суммы, используемые для летнего отдыха, закрытость многих зарубежных направлений и снижение волатильности валютного рынка благодаря стабилизации геополитической ситуации, вряд ли даже несколько процентов выгоды в курсовой разнице стоят того, чтобы задумываться о моменте покупки валюты для летнего отдыха. Об этом рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. Экономист назвал страны, валюты которых находятся на грани обвала

"В целом, для защиты долгосрочных сбережений лучше планомерно вкладываться в инвалюту по мере появления таких накоплений, не особо задумываясь о ее курсе", — добавляет эксперт.

По его словам, естественно, лучше избегать экстремальных фаз рынка, когда спрос на валюту, вызванный страхом девальвации, задирает ее курс на экономически необоснованный уровень (как в декабре 2014-го или в январе 2016 года). Названа выгодная альтернатива доллару

"Однако благодаря планомерности покупок, даже если одна из них будет сделана неудачно в подобный период, это не приведет к существенной курсовой просадке ваших валютных накоплений", — подытожил Бабин.