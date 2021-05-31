МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Если мы увидим глобальную коррекцию в мировой экономике, доля доллара в резервах вновь может увеличиться, а сам доллар — укрепиться. Однако есть и другие валюты, которые являются устойчивыми и при этом могут оказаться выгоднее доллара в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Об этом рассказал агентству "Прайм" аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк. Зачем Америка "топит" доллар и разгоняет инфляцию

"Индекс доллара опускался до минимума за 3 месяца благодаря тому, что ФРС вновь удается успокоить рынки. Но в долгосрочном плане присутствуют риски, при проявлении кризисных явлений в глобальной экономике проявляется рост спроса на американский доллар как валюты в меньшей степени подверженной волатильности и инфляции", — отметил эксперт.

Американская валюта стала интернациональной, 2/3 наличных долларов обращаются за пределами страны. Ни одна из стран экономически не заинтересована в обесценении этой резервной валюты.

Аналитик также указывает, что в период глобального экономического спада валютные резервы Китая продолжают расти, впрочем, как и российские. Наряду с прогнозом роста ВВП страны на 9% год к году по итогам 2021-го.

"Происходит более быстрое, чем ожидалось, восстановление экономики Китая, что повлияет на будущее укрепление юаня", — убежден он.

Регулятор КНР не так активно использует инструменты смягчения денежно-кредитной политики, как западные Центробанки.

"Стремясь не допустить "перегрева" экономики, Банк готов уменьшить объем стимулов, что оставит инфляцию на комфортном для экономики уровне. Поэтапное наращивание резервов подчеркивает стабильность финансовой системы страны, а действия НБК оставляют пространство для монетарного маневра в случае необходимости", — говорит эксперт.

При росте доли Азии в глобальном товарообороте зависимость нацвалют от юаня будет возрастать. Снижение курса доллара привело к тому, что валютная пара USD/CNY находится на минимуме за два года — 6,43 юаней/доллар. Финансист дал совет, когда вложения в евро выгоднее доллара

Курс японской иены относительно стабилен к доллару США. Так, на протяжении четырех лет котировки находятся преимущественно в рамках 102-118 доллара за иену.

Рост фондового бенчмарка Nikkei225 замедляется с февраля, при этом перед японскими монетарными властями вновь встанет вопрос необходимости снижения курса национальной валюты, которая укрепилась к доллару с начала апреля.

"У властей Японии достаточно возможностей для монетарного маневра, способного в случае необходимости вернуть валюту в прежний диапазон. Иена — традиционная "тихая гавань", валюта выглядит стабильно в периоды волатильности на рынке и при восстановлении экономик", — заключил аналитик.