МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Средняя цена на нефть в текущем году составит 55-60 долларов за баррель, поделился ожиданиями с РИА Новости глава Аналитического кредитного рейтингового агентства Михаил Сухов. Спрогнозирован показатель роста российской экономики в 2021 году

"Наш базовый прогноз среднегодовой цены на нефть в 2021 году – 55-60 долларов за баррель. Определяющим для цен остается соглашение ОПЕК+", — рассказал он в интервью в преддверии Петербургского международного экономического форума.

Сухов подчеркнул, что восстановление мирового спроса в результате улучшения эпидемической ситуации в мире в ближайшие месяцы будет опережать темпы роста предложения. Однако фактором риска для рынка нефти остаются переговоры США и Ирана. В случае снятия или смягчения санкций Иран может увеличить экспорт сырой нефти до 2 миллионов баррелей в день во второй половине года, что потребует более длительного сохранения ограничений на добычу ОПЕК+.

Данный прогноз согласуется с ожиданиями Банка России и Минэкономразвития. ЦБ ждет, что средняя цена нефти марки Urals в текущем году составил 60 долларов за баррель. Министерство ждет данный показатель на уровне 60,3 доллара за баррель.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru 31 мая в 10.00 мск.

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