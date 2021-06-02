МОСКВА, 2 июн – ПРАЙМ. Вкладывать средства на перспективу выгоднее всего в такие отрасли, как высокотехнологичные разработки, зеленые технологии. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал экономист, директор Института стратегического анализа компании "Финансовые и бухгалтерские консультанты" Игорь Николаев. Дерипаска предрек скорый конец эпохи нефти и газа

По его словам, сейчас наблюдается не просто мода, а тренд на зеленую энергетику, на возобновляемые источники электроэнергии. "Сырьевые компании пока еще на коне, но их век, пусть и не быстро, через несколько десятилетий заканчивается", – уверен эксперт.

Комментируя зафиксированный рост состояния российских миллиардеров, Николаев отметил, что это их совокупное состояние складывается, прежде всего, из стоимости акций тех активов, которыми они владеют — металлургических, сырьевых, а на фоне восстановления экономики растет спрос на сырье.

При этом, по словам эксперта, подавляющее большинство граждан России уже "опоздали" и к списку миллиардеров присоединиться не смогут. Но если правильно выбрать сферу для инвестиций, то в долгосрочной перспективе, хотя бы своим детям, можно обеспечить относительно высокий доход, считает он.

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