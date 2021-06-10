МОСКВА, 10 июн – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. У рубля есть все шансы продолжить начавшееся укрепление – в его пользу играет рост нефтяных котировок и снижение геополитических рисков. Это не значит, что доллар рухнет, но смысл рассмотреть альтернативные валюты для инвестиций все же есть, считают опрошенные "Прайм" эксперты.

ПРАЗДНИК НА НАШЕЙ УЛИЦЕ

Российская валюта продемонстрировала в среду значительный рост – в начале торгов на Мосбирже курс доллара снижался до 71,98 рубля. В последний раз аналогичный показатель можно было наблюдать 28 июля 2020 года. Курс евро при этом опускался до 87,69 рубля, что является самым низким показателем с 17 марта этого года.

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Аналитики считают основным фактором для дальнейшего движения рубля встречу Путина и Байдена, которая пройдет 16 июня, но не только. На ускоренное укрепление курса рубля в последние дни также оказывает влияние закрепление нефти выше 70 долларов.

РЕАКЦИЯ НА СТАВКУ

Еще один весомым фактором, который толкает рубль вверх является предстоящие заседание совета директоров Банка России, на котором, вероятно, примут решение о поднятие ключевой ставки.

По мнению старшего аналитика "Сбер Управление Активами" Владислава Данилова, на заседании ЦБ РФ 11 июня ключевая ставка будет повышена на 25 б.п. до 5,25%. При этом он не исключает и более решительно повышение ставки — до 5,5%.

"Основная причина такого решения ЦБ РФ – необходимость нормализации монетарной политики для сдерживания инфляционного давления. Так, в мае годовая инфляция держалась на уровне около 5,8%" — говорит Данилов.

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"Безусловно, повышение ключевой процентной ставки ЦБ РФ поддержит рубль. Однако инвесторы уже отреагировали на потенциальное повышение ставки. Следовательно, этот фактор уже во многом заложен в текущий курс валюты", — отмечает аналитик ГК "ФИНАМ" Андрей Маслов.

ЧТО БУДЕТ С РУБЛЕМ

По мнению экспертов, через пару недель укрепление рубля замедлится. Скорее всего, это произойдет после встречи президентов в Женеве, когда большинство инвесторов уже отреагируют на событие, а прогресс в переговорах между США и Ираном замедлит рост нефтяных котировок. Некоторые опрошенные "Прайм" аналитики прогнозируют, что при позитивном исходе встречи курс рубля может укрепиться еще больше, и тогда можно говорить о диапазоне 68-70 рублей.

Маслов корректирует такой прогноз и считает, что российская валюта подойдет ближе к отметке в 70 рублей за доллар скорее всего только ближе к осени. И то, только при отсутствии геополитических шоков и постепенном восстановлении мировой экономики после пандемии коронавируса.

Однако это не повод отказываться от долларовых накоплений. Несмотря на ослабление доллара к рублю в последнее время, он остается важнейшей мировой валютой и подкреплен как сильной экономикой США, так и статусом валюты для сбережений по всему миру, подчеркивает Маслов.

"С долларовыми накоплениями людей ничего не случится, однако действительно на данный момент, возможно, имеет смысл рассмотреть покупку евро, фунта, франка или иены в качестве инвестиций в валюту", — заключил аналитик.